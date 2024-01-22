疑遭烏克蘭無人機攻擊 俄燃料碼頭起火「暫停部分營運」

俄羅斯最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）今天表示，由於發生火災，該公司被迫暫停波羅的海（BalticSea）燃料出口碼頭部分營運。圖為消防員試圖撲滅烏斯季盧加(Ust-Luga)港天然氣碼頭的火災。（歐新社）

俄羅斯 最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）今天表示，由於發生火災，該公司被迫暫停波羅的海（Baltic Sea）燃料出口碼頭部分營運。

烏克蘭 媒體表示，這場大火是由無人機攻擊引發。

路透報導，烏斯季盧加（Ust-Luga）石油 碼頭位於波羅的海東部的芬蘭灣，在聖彼得堡（St. Petersburg）以西170公里，並將穩定凝析油（stable gas condensate）加工成輕石腦油、重石腦油、航空燃油、燃料油和柴油。烏斯季盧加的港口則用於將加工後的產品運往國際市場。

目前尚不清楚中斷將持續多久、有多少油輪不得不閒置港口外，也不清楚對國際能源市場有何連鎖反應。

列寧格勒州（Leningrad Oblast）政府在Telegram上表示，列寧格勒州周邊地區的關鍵基礎設施已處於高度戒備狀態，安全部門和執法機構已下令摧毀發現的任何無人機。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述未透露姓名的消息人士報導，火災是烏克蘭安全部門執行特別行動的結果。

消息人士指出：「烏斯季盧加石油碼頭…是敵人的重要設施。燃料在那裡提煉，也供應給俄羅斯軍隊。」

路透社無法證實火災是由烏克蘭無人機攻擊所造成。

如果確實是無人機攻擊，證明基輔有能力使用據信是國產的無人機對俄羅斯進行比平常更深入的打擊。

這是最近幾天針對俄羅斯能源設施一系列攻擊中的最新一次，也將引發人們對俄羅斯關鍵基礎設施周圍防空系統品質的質疑。