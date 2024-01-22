我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

紐約聯合廣場乘客跳軌身亡 這些線路受影響

俄燃料碼頭疑遇襲 克里姆林宮歸咎烏克蘭

中央社莫斯科22日綜合外電報導
波羅的海港口烏斯盧加的一座燃料碼頭起火。(美聯社)
波羅的海港口烏斯盧加的一座燃料碼頭起火。(美聯社)

俄烏戰爭延燒，克里姆林宮今天指責烏克蘭周末期間攻擊俄羅斯，造成位於波羅的海（Baltic Sea）港口烏斯盧加的一座燃料碼頭起火。

法新社報導，昨天上午陷入火海的這座設施，屬於俄羅斯最大液化天然氣出口商諾瓦泰克公司（Novatek）。所在地烏斯盧加（Ust-Luga）位於俄國西部，鄰近與愛沙尼亞交界處，距離烏克蘭超過850公里。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問及這起事件時告訴媒體記者：「基輔政權持續展現其殘暴的一面，他們襲擊民用設施、民眾。」

這顯然是烏克蘭針對俄羅斯能源設施發動一系列攻擊的最新一起行動。基輔上周承認是另2起攻擊事件的主謀，其中一起同樣位在烏斯盧加所處的列寧格勒州（Leningrad）。

俄羅斯與烏克蘭目前都在利用滿載爆裂物的無人機來嘗試攻擊前線後方距離遙遠的目標，雙方軍隊也經常宣稱在自家領土上空擊落敵方裝置。

培斯科夫在新聞簡報會上表示：「（俄羅斯）國防部及防空資源持續採取一切必要措施，來避免這類攻擊的影響。」

根據俄羅斯地方當局說法，這起事件並未造成任何人受傷，所有工作人員也都已疏散。

路透報導，分析家今天指出，由於這起疑似無人機攻擊事件可能造成銷往亞洲的石腦油（輕油）供應中斷，諾瓦泰克很可能在數週內恢復其在烏斯盧加加工區及在波羅的海燃料碼頭的大規模運作。

石腦油是製造石化產品所需，這類產品最後成為塑膠和聚酯纖維。俄烏戰爭開打後，歐洲聯盟（EU）為了減少莫斯科能投入戰爭的財源，去年2月對俄羅斯石油產品實施禁運，此後一年來俄國出口至亞洲的石腦油量創新高。

能源諮詢公司FGE的液化天然氣部門全球主任艾希拉夫（Armaan Ashraf）表示：「諾瓦泰克出口不少輕石腦油及重石腦油，各約200萬公噸...其中許多最後運至新加坡海峽、台灣及中國。」

俄羅斯 烏克蘭 天然氣

上一則

哈瑪斯人質親屬強闖以色列國會 求議員幫忙營救

延伸閱讀

外國人助烏抗俄 澤倫斯基：擬授予烏克蘭國籍

外國人助烏抗俄 澤倫斯基：擬授予烏克蘭國籍
超越沙國 俄羅斯成中國最大原油來源國

超越沙國 俄羅斯成中國最大原油來源國
俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響

俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響
俄羅斯宣布加強與北韓關係 包含敏感領域合作

俄羅斯宣布加強與北韓關係 包含敏感領域合作

熱門新聞

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開