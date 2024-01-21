俄天然氣接收站火災 傳事發前居民聽見無人機聲響

位於波羅的海烏斯季盧加（Ust-Luga）港的一座天然氣接收站發生火警。（路透）

俄羅斯 列寧格勒州州長表示，位於波羅的海烏斯季盧加（Ust-Luga）港的一座天然氣 接收站今晨發生火警。據傳，當地居民在爆炸前曾聽見附近有無人機運行聲響。

法新社報導，這座接收站位於聖彼得堡（St. Petersburg）以西110公里，靠近愛沙尼亞的國界，經營者是俄羅斯最大獨立天然氣生產商「諾瓦泰克公司」（Novatek）。

列寧格勒州（Leningrad Oblast）州長卓茲登柯（Aleksandr Drozdenko）在通訊軟體Telegram貼文稱：「無人因為諾瓦泰克公司的烏斯季盧加港接收站發生火災而傷亡，人員都被疏散。」貼文附上的短片顯示，一處化學廠房陷入熊熊烈火並冒出濃煙。

卓茲登柯指出，目前火勢已受控制，俄羅斯緊急事務部與當地消防局都參與滅火。

地方官員札帕拉茨基（Yuri Zapalatski）說，起火時間為清晨2時45分前。塔斯社（TASS）與其他國營媒體報導，起火原因尚未對外公布。

諾瓦泰克公司表示，火災是由「外部因素」引起。

俄羅斯國防部今天宣布，烏克蘭 趁夜發動攻擊被擋下，但未提及列寧格勒州發生任何事件。

但路透社引述俄羅斯新聞機構Shot的報導指出，當地居民聽見附近有一架無人機運行聲響，隨後就發生數起爆炸。

聖彼得堡新聞媒體Fontanka報導，接收站起火前，有人看到至少兩架無人機朝聖彼得堡方向飛去。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續近2年，還沒有結束的跡象，兩國試圖打擊對方士氣，都鎖定能源基礎建設發動空襲，目的在干擾補給線和後勤。

根據諾瓦泰克公司網站，烏斯季盧加的廠房將穩定凝析油（stable gas condensate）加工成輕石腦油、重石腦油、航空燃油、燃料油和製氣油（gasoil）。烏斯季盧加的港口則用於將加工後的產品運往國際市場。