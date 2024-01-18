核武管制協議2年後到期 俄：暫時不跟美續談

俄羅斯外長拉夫羅夫。（路透）

由於美國在俄烏戰爭中支持烏克蘭 ，俄羅斯 今天公開拒絕現在進行美俄軍備管制談判，華府表示俄方立場讓人懷疑莫斯科是否願意接受「新戰略武器裁減條約」的後續商談。

路透報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對記者表示，華府提議將烏克蘭議題與恢復軍備管制的「戰略穩定」談判分開。俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭，引發了近兩年的戰爭。

拉夫羅夫表示，由於西方支持烏克蘭，俄羅斯無法接受美國提議，並指責西方對莫斯科發動「混合戰」（hybrid war）。不過他並不排除擁有世界最大核武戰力的美俄兩國，未來進行軍備管制談判的可能。

拉夫羅夫在記者會上表示：「我們認為美國或北約沒有絲毫興趣解決烏克蘭衝突並聽取俄羅斯方面的顧慮。」但拉夫羅夫對莫斯科未來立場的變化，保持開放態度。

拉夫羅夫表示：「我們並不拒絕未來有此想法，但此可能性之前提在於西方放棄破壞和不尊重俄羅斯利益的政策。」

白宮 高級官員表示，隨著「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2026年2月到期，俄羅斯屆時可能會改變想法，但他也表示此事無法保證。「新戰略武器裁減條約」限制了美俄兩國部署的戰略核武。

白宮國家安全會議負責軍備管制的高級官員瓦迪（Pranay Vaddi）今天在回答智庫提問時表示：「我們必須相信俄羅斯的話…他們拒絕就這些問題進行雙邊接觸。這讓人懷疑俄羅斯是否願意就『新戰略武器裁減條約』後續或是重返該條約進行對話。」

瓦迪補充說：「我認為他們會希望在某個時間點回到談判桌，最好是在條約到期之前，但俄羅斯也可能是不可預測的。」

「新戰略武器裁減條約」期滿終止將導致美俄沒有核武協議，而此刻雙方緊張局勢正處於1962年古巴飛彈危機以來的最高點。

拉夫羅夫指責西方推動烏克蘭使用越來越多的遠程武器深入打擊俄羅斯境內。最近幾週此類攻擊愈演愈甚，其中包括12月30日對南部城市貝爾哥羅德（Belgorod）的襲擊，造成25人死亡。

2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」限制了美俄可部署的戰略核彈頭數量。根據條約，雙方可部署不超過1550枚戰略核彈頭，陸射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈與可掛載核武器的轟炸機總數限定在700枚／架以內。