俄烏戰爭若繼續打 普亭：烏克蘭國家地位將面臨風險

俄羅斯總統普亭。（路透）

俄羅斯 總統普亭 16日表示，烏克蘭 大規模反攻已失利，如果俄烏戰爭繼續下去，烏克蘭的國家地位恐將遭受「無可挽回的打擊」，俄羅斯永遠不會被迫放棄已取得的成果。

路透報導，瑞士應烏克蘭總統澤倫斯基的要求同意主辦全球烏克蘭和平高峰會翌日，普亭發表電視演說，駁斥西方和烏克蘭正在討論的「所謂和平方案」。

普亭說，「好吧，如果他們不想（談判），那就別談判！現在很明顯，（烏克蘭）的反攻不僅失敗了，而且主動權完全掌握在俄羅斯軍隊的手中。如果（俄烏戰爭）這種情況這樣繼續下去的話，烏克蘭的國家地位可能會遭受不可挽回的、非常嚴重的打擊。」

近幾個月來，因為烏克蘭的大規模反攻未能對俄羅斯軍隊帶來任何實質性的打擊，普亭關於俄烏戰爭的言論變得愈來愈自信且咄咄逼人。

俄羅斯軍隊目前控制著17.5%的烏克蘭領土。澤倫斯基提出的和平方案是要求恢復烏克蘭領土完整、停止敵對行動、俄羅斯軍隊撤出烏克蘭等。

對此，普亭表示，談論和平談判是「試圖促使我們放棄過去1年半所取得的戰果，但這是不可能的。每個人都明白這是不可能的。」任何談判都必須考慮其軍隊在戰場所取得的戰果。

普亭批評烏克蘭政府拒絕談判，若烏克蘭政府能做出正確決定的話，現在早已經解決一切問題。