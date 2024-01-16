愛沙尼亞總理：俄羅斯3年內恐再嚴重威脅北約東翼

愛沙尼亞總理卡拉斯。(歐新社)

愛沙尼亞總理卡拉斯接受英國「泰晤士報」（The Times）專訪時提到，歐洲只有3至5年的時間可準備，以應對俄羅斯 再度對北大西洋公約組織（NATO）東翼構成嚴重威脅。

卡拉斯（Kaja Kallas）引用的是愛沙尼亞對外情報局（Välisluureamet，VLA）情資。VLA指出，若結束烏克蘭 境內戰事，莫斯科的首要任務將是快速重建俄羅斯西部軍區軍力，而愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞等波羅的海3國，是莫斯科眼中北約 最脆弱環節。俄羅斯西部軍區緊鄰北約東部邊界。

VLA評估，俄羅斯依然有足夠實力對波羅的海地區施加具可信度的軍事壓力。卡拉斯說，愛沙尼亞的情資顯示北約只有3至5年的時間可準備，且這在很大程度上取決於面對俄羅斯全面侵略烏克蘭，歐洲是否能維持團結、堅定立場。

烏克蘭戰事進行至今近2年，原本高調展現團結捍衛價值觀的西方各國開始出現疲態，莫斯科則持續宣稱自己早有意和談，同時卻未停止侵略。

卡拉斯指出，俄羅斯要的只是暫時喘口氣，以凝聚資源、重整力量。她強調：「軟弱激發侵略，因此也激發俄羅斯。」

愛沙尼亞大力推動西方盟友加碼提供烏克蘭軍事支援，以利給俄羅斯決定性的一擊、反制俄羅斯的領土擴張野心。

卡拉斯說，長遠來看，北約有必要對俄羅斯採取冷戰時代風格的圍堵遏制策略。這也意味各國需提高防衛預算至國內生產毛額（GDP）的2.5%以上，以爭取時間，讓俄羅斯最終為自身經濟和武裝部隊的結構性弱點付出代價。

卡拉斯指出，北約嚇阻作為的幾大弱點包括軍備不足（特別是彈藥），以及快速執行大規模前線部署有困難。

她示警，除非一如德國在第二次世界大戰後被迫清算自己的所作所為、無論過程有多痛苦，俄羅斯不會放棄侵略鄰國。

她說，「問責」是關鍵；俄羅斯從未為自己犯下的罪行負起責任。

另一方面，各國領袖有責任持續與公眾溝通，闡述俄羅斯威脅的不僅是歐洲、更是全球安全。

卡拉斯說，若侵略行為在一個地方取得好結果，這相當於誘使類似的行為在另一個地方發生。