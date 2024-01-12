蘇納克訪基輔簽安全協議 宣布英國最大筆軍援

英國首相蘇納克今天上午抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基握手。（路透）

英國首相蘇納克今天上午抵達基輔，將與烏克蘭 總統澤倫斯基簽署「歷史性的」安全合作協議。蘇納克在行前宣布英國軍援烏克蘭金額將在下個財政年度提高至25億英鎊（約31億美元）。

這是自2022年2月俄羅斯 全面侵略烏克蘭以來，英國宣布的最大一筆軍援烏克蘭預算 。

針對英烏安全合作協議，首相府指出，此協議是雙方發展「堅定不移百年夥伴關係」的第一步。

根據協議，英國承諾在烏克蘭「再次」遭俄羅斯攻擊時，即刻與烏克蘭展開諮詢並提供「迅速且持續」的防衛支援。

英國下一個財政年度自2024年4月開始。英國在2023至2024財政年度編列的軍援烏克蘭預算為23億英鎊。在歐美出現所謂「烏克蘭疲乏」、援烏預算在議會卡關的情況下，英國宣布擴大援烏規模、軍援金額上調2億英鎊，或許有助他國「起而效尤」。

英國在軍援烏克蘭方面持續扮演領導角色，包括率先提供「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈等長程打擊武器，以及推動成立跨國援烏戰機聯盟、協助烏克蘭儘快取得F-16等北約規格戰機並建構相關能力。

首相府表示，在新一波25億英鎊軍援中，至少2億英鎊將用於快速大量採購及生產軍用無人機，包括空中監偵、長程打擊無人機，以及水下無人機。這些無人機採用尖端科技，且經實戰驗證。若計畫順利，這將是歷來最大規模的外國無人機援烏案例。

至於規劃提供烏克蘭多少無人機，首相府僅表示「數以千計」。多數無人機將在英國生產。英國國防部將與不同國家的夥伴合作，以大幅提高產能。

除了無人機，英國並規劃對烏克蘭增援長程飛彈、防空系統、火炮彈藥，以及協助強化烏克蘭的海洋安全。

英國、挪威、烏克蘭去年12月啟動「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今年1月8日在國會應詢時提到，自去年12月以來，另有約10個國家成為聯盟新成員。自2022年2月戰爭爆發以來，海軍能力亟待發展的烏克蘭已摧毀20%的俄羅斯黑海艦隊。

同樣在英國積極斡旋下，七大工業國集團（G7）去年7月在北大西洋公約組織（NATO）立陶宛維爾紐斯峰會簽署聯合聲明，建立有助提供烏克蘭長期安全保障的國際框架，各國將在此框架下個別與烏克蘭簽署雙邊協議、商定安全合作細節。首相府當時表示，這是首次有這麼多國家聯合同意向另一個國家提供如此全面性、長期的安全事務安排（arrangement）。

不過，儘管同意加入此國際安全框架的國家後來總計約20個，根據英國首相府的資料，隨著蘇納克（Rishi Sunak）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天簽署安全合作協議，英國將是第一個落實聲明承諾、與烏克蘭簽署相關協議的國家。

首相府指出，協議將讓英國過去已經、且未來將持續提供予烏克蘭的安全支援「正式化」，包括情資分享、網路安全強化、軍事和醫療訓練，以及軍工業合作。

根據協議，一旦烏克蘭再次遭遇攻擊，英國將提供「迅速且持續」的防衛支援。

蘇納克說，英國對烏克蘭的支持絕不動搖；無論是在烏克蘭最黑暗的時刻、或是未來較光明的時代，英國都會與烏克蘭同在。他強調，烏克蘭的安全就是英國的安全。

夏普斯透過社群媒體X表示，儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）期待中東緊張情勢讓西方分心，英國已表明對烏克蘭的支持絕不動搖，「我們今天證明了這一點」。

訪問基輔期間，蘇納克將與緊急應變工作人員會面，瞭解他們如何應處俄羅斯空襲造成的後果。蘇納克也將宣布額外提供1800萬英鎊的人道援助，包括用於強化保護烏克蘭基礎設施。

若計入最新一輪援助、且不區分援助性質，首相府表示，自2022年2月以來，英國已援烏近120億英鎊。

除了安全防衛，英國與烏克蘭也計劃擴大人文社會領域合作。

首相府指出，為鞏固英烏雙邊緊密連結以及烏克蘭「位於歐洲心臟地帶」的地位，英國將額外提供資金和資源，在烏克蘭推廣英語，包括協助訓練師資、資助跨年齡線上英語課程。

烏克蘭國會正審議草案，將賦予英語國際溝通語言的官方地位、在特定領域確立英語標準用法、明定須具備英語能力的公職類別，並自小學前教育階段即導入英語學習。此法案不會取代烏克蘭語的國家語言（state language）地位。

一旦法案通過實施，依職責必須具備英語能力的公職將逐步擴及中央部會首長及其副手、隸屬中央部會的地方行政機關首長及其副手、職業軍官、中階以上警官、海關和稅務人員、公營企業領導者、職務內容涉及對外溝通或國際合作的基層公務員和軍事人員等。具中高級（B2）英語能力的人員薪資可望調高10%。