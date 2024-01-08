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烏空襲邊界俄疏散300人 烏官員：俄大規模空襲釀多傷

中央社莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯邊界城市貝爾哥羅德5日遭到飛彈攻擊，汽車被毀。歐新社
俄羅斯邊界城市貝爾哥羅德5日遭到飛彈攻擊，汽車被毀。歐新社

貝爾哥羅德州州長今天表示，受烏克蘭空襲影響，俄羅斯當局疏散邊界城市貝爾哥羅德約300名居民。俄羅斯今天上午尖峰時間對烏克蘭各地展開大規模飛彈攻擊，造成多人受傷。

法新社報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在上傳Telegram的影片表示：「約300名貝爾哥羅德市居民，暫時疏散至舊奧斯科爾（Stary Oskol）、古布金（Gubkin）、柯洛昌斯基（Korochansky）等離邊界較遠的避難中心。

他說：「過去24小時，我們收到1300起要求把貝爾哥羅德兒童送到其他校區的請求。」

葛拉特卡夫5日提供貝爾哥羅德市居民撤離的機會，該市距離烏克蘭邊界不到32公里，近週來遭烏克蘭軍隊猛烈空襲。

貝爾哥羅德市居民的撤離是俄羅斯自2022年2月展開特殊軍事行動以來最大的撤離行動。

烏克蘭軍隊去年12月30日空襲貝爾哥羅德市造成25人死亡，創下俄烏戰爭以來俄羅斯死傷最慘重的紀錄。

路透社報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯今天上午尖峰時間對烏克蘭各地展開大規模飛彈攻擊，擊中住宅和工業設施，造成多人受傷。

烏克蘭全國各地上午6時左右開始警報聲大作。烏克蘭空軍表示，全國各地遭俄羅斯數波巡弋飛彈威脅，部分地區則是彈道飛彈。

烏克蘭南部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）市長維克爾（Oleksandr Vilkul）在Telegram發文表示：「敵軍惡意攻擊和平城市…俄羅斯攻擊結束之後，才會公布潛在損害範圍的完整資訊。」

東南部札波羅熱市議會秘書科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）表示，該市遭飛彈攻擊造成數人受傷，但他未透露更多詳情。

烏克蘭第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在Telegram表示，該市至少1名婦女受傷。他表示，工業設施遭飛彈擊中引發大火。

札波羅熱州州長馬拉什科（Yuriy Malashko）則表示，札波羅熱市可以聽到5次爆炸聲，至少2人受傷。

馬拉什科在Telegram發文表示，飛彈擊中住宅區。

烏克蘭在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和

赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）等城市的軍事官員也表示，他們的城市遭到俄軍大規模炸彈攻擊。

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