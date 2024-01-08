俄再空襲烏克蘭釀4死38傷 猛轟彈道飛彈更難攔截

俄羅斯今天一早對烏克蘭發射飛彈攻擊。圖為在烏克蘭哈爾科夫地區的Zmiiv鎮 ，一名男子被救難人員從廢墟中救出。路透

烏克蘭 當局說，俄羅斯 今天一早對烏克蘭發射數10枚飛彈，擊中數個住宅區及商場，造成至少4平民身亡、38人受傷；且俄方新一波聯合空襲發射大量彈道飛彈 ，使得烏方攔截率大降。

路透報導，俄羅斯國防部在每日例行新聞通報中說，俄軍今天上午從海上和空中對烏克蘭發動攻擊，擊中幾個軍工業目標，動用武器包括極音速匕首飛彈（Kinzhal）。

烏克蘭則表示，其防空系統摧毀了俄軍發射的51枚飛彈當中18枚，擊落率比平常少許多。基輔將此歸咎於俄羅斯這次發射大量更難攔截的彈道飛彈。

烏克蘭西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）的官員今天通報，當地有2人死亡，至關重要的基礎設施也遭擊中。

烏克蘭中部偏南城市克里維里赫（Kryvyi Rih）的市長維克爾（Oleksandr Vilkul）表示，有9枚俄羅斯飛彈擊中當地，造成一名62歲市民喪生、一座購物中心及許多民宅和公寓大樓受損。

克里維里赫所處的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）在社群平台Telegram發文寫道：「瘋狂的敵人再一次襲擊平民，將飛彈朝人們發射。」

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）表示，當地至少遭到4枚飛彈攻擊，造成首府哈爾科夫市一處工業區和教育設施受損，及在哈爾科夫市南方一座城鎮一名63歲女性死亡。

烏克蘭南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長馬拉什科（Yuriy Malashko）在Telegram發文指出，首府札波羅熱市有住宅區被擊中，「沒有任何一個是軍事目標」，造成5人受傷。