俄大規模攻勢狂射99枚飛彈 烏稱擊落72枚

俄羅斯今天增強軍事行動力道猛轟烏克蘭，共發射99枚飛彈，烏方表示其中72枚遭到擊落。(路透)

烏克蘭 表示，俄羅斯 今天增強軍事行動力道，發射99枚飛彈，其中72枚遭到擊落。俄羅斯則表示，今天鎖定的烏克蘭各地「軍事工業」設施悉數遭到摧毀。

法新社報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在社群媒體表示，「敵人運用99件空中攻擊武器－不同類型飛彈」，空軍「摧毀72件空中目標」。

在戰事即將屆滿兩年之際，基輔呼籲盟友加速交付武器。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）敦促西方國家對上述攻擊作出「果斷回應」，包括加速增加供應防空系統、各式戰鬥無人機和長程飛彈。

與此同時，俄羅斯國防部指出：「俄羅斯軍方運用長程高精準武器和無人機進行集體打擊…已經達成打擊目標，所有目標都已遭到摧毀。」

然而，俄方意外轟炸靠近烏克蘭的俄南佛洛尼斯州（Voronezh）一座村莊，但強調未造成人員傷亡。

俄羅斯通訊社引述軍方聲明報導：「2024年1月2日上午9時許，航空太空 軍（Aerospace Forces）在佛洛尼斯州彼得羅巴甫洛夫卡村（Petropavlovka）上空發生飛機彈藥非正常發射，沒有造成傷亡。」

彼得羅巴甫洛夫卡村位在烏克蘭邊境以東約150公里處。

俄羅斯通訊社引述軍方報導，事件造成6間民宅毀損。州長古塞夫（Alexander Gusev）則說有7戶民家遭毀，無人傷亡，並表示，部分村民已獲暫時安置臨時住所。

俄羅斯軍方去年4月曾經坦承，戰機在烏克蘭邊境附近貝爾哥羅德巿（Belgorod）意外投彈，引發爆炸。