烏克蘭第2大城遭轟炸 俄羅斯稱邊境城市遇襲增至24死

烏克蘭官員表示，俄羅斯昨晚以飛彈和無人機轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫市。圖為12月31日，烏克蘭哈爾科夫市，哈爾科夫宮飯店因俄羅斯飛彈襲擊而嚴重受損。(路透)

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 昨晚以飛彈和無人機轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫市。另外，烏克蘭昨天攻擊俄國 西部邊境的貝爾哥羅德市，當地官員今天說死亡數已增至24人。

路透社報導，烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）今天表示，在俄羅斯的第一波攻勢中，至少6枚飛彈擊中哈爾科夫市的民宅、飯店與醫療設施，造成至少28人受傷。

烏克蘭官員稍早指出，哈爾科夫的傷者包括分別為14歲與16歲的兩名青少年，以及德國記者團的一位安全顧問。

接近午夜時，俄軍又對烏克蘭首都基輔（Kyiv）等地發動一波大規模空襲，數批俄國無人機擊中哈爾科夫市中心的民宅建築，並引發火災。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說道：「俄羅斯人想在新年前夕恫嚇我們的城市，但我們不害怕，我們堅不可摧、所向無敵！」

哈爾科夫當地的照片顯示，有建物嚴重受損，其中一家飯店許多窗戶都被炸碎。

烏克蘭空軍表示，俄軍夜間出動49架無人機，被烏軍擊落21架，這些無人機大多鎖定前線，以及哈爾科夫州、赫松州（Kherson）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）的部分地區。

席尼胡波夫還提到，在另一波攻擊中，俄軍砲擊前線附近的哈爾科夫州一座村莊，導致3人喪命。

另一方面，烏克蘭昨天發射火箭攻擊俄羅斯西部邊境的貝爾哥羅德市（Belgorod），貝爾哥羅德州州長指出，死亡數在今天攀升至24人。

俄國政府今天則聲稱，鎖定烏克蘭軍事設施而發動的一波無人機夜間攻勢，擊中哈爾科夫市「決策中心和軍事設施」，以報復烏軍昨天襲擊貝爾哥羅德市。