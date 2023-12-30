俄開戰以來最大規模攻擊 狂射烏克蘭18小時逾30死

俄羅斯29日對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，至少30人死亡，160多人受傷，烏克蘭呼籲盟友繼續提供軍援。（美聯社）

俄羅斯 今天對烏克蘭 發動雙方開戰以來最大規模飛彈攻擊之一。烏國官員表示，這波空襲造成至少30人死亡，160多人受傷，另外多人被埋在瓦礫堆下，並且擊中基輔、烏國南部及西部的民宅；另外，北大西洋公約組織（NATO）表示，為應對俄羅斯軍機，北約 空軍在2023年緊急起降300多次。

路透報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出：「數以百萬烏克蘭人在巨大爆炸聲中醒來。我希望全世界都能聽到這些在烏克蘭的爆炸聲。」庫列巴還呼籲盟友繼續提供烏克蘭長期軍事援助。

另據媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，他已前往經常遭受俄軍攻擊的烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）視察。澤連斯基在通訊軟體Telegram發文指出：「這是前線最艱困的地區之一。」他說，要感謝前線作戰的軍人，得以讓烏克蘭在2023年「存活下來」。

烏克蘭政府表示，這場為時18小時的空襲從周四開始，發射122枚飛彈，出動36架無人機，徹夜針對包括首都基輔在內的六大城市，東部、西部和南部都遭到攻擊。澤倫斯基表示，俄羅斯使用各種武器，包括彈道飛彈和巡弋飛彈。俄軍周四空襲之後，烏克蘭能源部表示，有四個地區供電中斷。

在俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，北約以更多戰鬥機、偵察飛行和地面防空系統，大規模強化其東翼防空能力。北約表示：「北約和俄羅斯戰機相遇的情況絕大多數都安全且專業。俄羅斯軍機侵犯北約領空的情形仍然很罕見，而且一般時間不長。」北約還說，大部分攔截事件發生在波羅的海上空。

北約發言人懷特（Dylan White）在聲明中表示：「北約戰鬥機全天候待命，隨時準備在我們盟國領空附近出現可疑或未經通報的飛行器時緊急起飛。」