紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火

紐約時報採訪知情美俄官員透露，普亭陸續藉由外交祕密管道釋出和談訊息。(歐新社)

紐約時報報導，俄羅斯總統普亭 日前在公開場合堅定表示俄烏戰爭打到底，不過就知情的俄國 前官員及美國官員透露，至少從9月以來，克里姆林宮已透過外交祕密管道釋出和談訊息，且不排除就目前戰線停火，只要能讓俄國宣稱獲勝即可。

事實上，美國官員表示，早在一年前，也就是2022年秋天，烏軍在俄國東北部將俄軍打得落花流水，當時普亭便釋出有意停火的訊息，表示已經滿意目前奪得的領土，且準備停戰，只不過沒有獲得報導。

知情官員表示，普亭的停火協議包括烏克蘭 維持主權，並繼續以基輔作為首都，俄國則保留占領的20%烏克蘭領土。

至於烏克蘭加入北約是否會阻撓協議，一名前俄國官員表示，就可見未來而言， 烏克蘭不太可能入北約，因此不大可能成為破局因素。

不過美國高階官員則說，烏克蘭一直以來以收復全部領土為主張，沒有證據說明其領導人會接受停戰協議。

普亭反覆表現出有意停火的姿態，說明投機主義和隨機應變成為他關起門來處理戰爭的方式。熟知普亭且深諳克里姆林宮內部運作的採訪對象及國際官員在數十次訪問中表示，俄烏戰爭打得比普亭預期還久，期間他一直設法降低風險，並保持開放的選擇。

不過部分美國官員也表示，這有可能是克里姆林宮一貫得誤導伎倆，並非普亭真的有意妥協。俄國前官員也補充，倘若俄軍勢頭強勁，普亭很可能再次改變主意。

其中一名俄國前高級官員向紐時表示，「他確實有意就目前戰線停火，他不願意後退一點，即使是一公尺。」

現任及前任官員不約而同提到，陷入僵局的戰況、烏克蘭遲遲無法推進的攻勢、普亭在西方日益下滑的支持度，加之10月爆發的以巴衝突等等，目前種種條件讓普亭認為是停戰的時機。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）回覆評論表示，「原則上這些說法是不正確的」，問及俄國是否準備就目前戰線停火，培斯科夫援引普亭近來發言，稱俄國的目標沒有改變，「普亭確實準備也說過打算談，俄國一直準備好了，在滿足俄國自身目標的前提下。」