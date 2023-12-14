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入侵烏克蘭後首場年終記者會 普亭稱達成目標才有和平

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭14日在莫斯科舉行年終記者會。(Getty Images)
俄羅斯總統普亭14日在莫斯科舉行年終記者會。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭14日舉行全面入侵烏克蘭以來的第一場重要記者會，向民眾宣稱只有在「我們達成目標之時」，才會實現俄烏兩國的和平。

BBC報導，普亭2022年沒有舉行年終記者會，今年則是結合了國民Call-in與記者提問，第一部分的大部分時間聚焦在他口中的「烏克蘭特別軍事行動」，並在開始時就談到了俄羅斯主權的重要性，「沒有主權，我們國家不可能存在」，整個國家「將根本不存在」。

面對記者提問「何時會有和平」，普亭答稱「當我們達成我們的目標，就會有和平」，並指目標沒有改變，就是烏克蘭「去納粹化、非軍事化與中立地位」。

普亭一度揭露俄軍目前共有61.7萬人在烏克蘭打仗，並宣稱除了2022年應召入伍的30萬人外，還有48.6萬人已主動報名從軍，「我們手中握有武器，準備捍衛祖國的人流沒有減少，到了今年年底，總共會有將近50萬人，我們為什麼需要動員？」

雖然普亭沒有發表軍事損失的數字，卻披露自己親近圈子內部人士的孩子已上戰場，他說，「我身邊」許多人已經戰死了。

普亭還將烏軍在聶伯河東岸橋頭堡的「小面積」軍事成功，稱作他們往克里米亞突破的最後一搏，並解釋俄軍決定撤退幾公尺，進入林區「以拯救我們的小伙子」，接著指出基輔的主要動機是要跟西方國家展示，他們需要更多軍事資金。

普亭說，「我不知道他們為什麼正在這樣做，他們正在逼自己的人民去送命。對烏軍來說，這是有去無回。這麼做的原因出在政治，因為烏克蘭領導人正在乞求外國伸援」，也聲稱俄軍在烏克蘭前線各地都占了上風，「謙虛地說，我們的部隊實際上正在沿著整個接觸線改善情勢」。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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