美情報：俄侵烏至今傷亡31.5萬人 軍隊現代化倒退18年

解密的美國情報報告揭露，烏克蘭戰爭造成31.5萬名俄羅斯軍人傷亡，導致俄國軍事現代化倒退18年。(路透)

目前俄烏戰爭持續進行中，兩軍死傷人數不斷增加，一份最新解密的美國情報評估報告揭露，俄羅斯 從入侵烏克蘭 以來折損31萬5000人，使得俄羅斯軍隊現代化倒退18年。

紐約時報報導，2022年2月，俄國 揮軍36萬大兵入侵烏克蘭，而至今已經有31萬5000人陣亡或受傷，折損比率達到87%，迫使俄國招募新兵和動員監獄罪犯。

除此之外，俄軍大量武器裝備也遭到毀損，全部3500輛坦克損失2200輛，俄國不得不派出有50年歷史的T-62主力戰車，如今戰場上只剩1300輛戰車。

報告提到，由於俄軍兵力和裝備耗損嚴重，因此最近在對烏行動的複雜性相對減弱，「俄烏戰爭重創俄國18年來在地面軍隊現代化的進程」，「截至今年11月，相較戰爭前，俄國地面軍隊損失超過四分之一裝備庫存，還折損大量訓練有素的兵力。」

今年秋冬，俄軍集中火力猛攻烏克蘭東部的阿夫迪夫卡（Avdiivka）和附近城市，意在打擊西方國家對烏克蘭的支持力道。然而，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示，俄軍在此番行動損失慘重，超過13萬人傷亡、折損220多輛戰車，而且未能戰場上取得戰略進展。

俄軍原本希望迅速取得突破，但卻遭到烏克蘭的頑強抵抗。烏軍已從南部調兵增援東部。美國官員表示，雖然烏克蘭也有人員傷亡，可是損失不如俄國嚴重。此外據信，莫斯科經常低估戰爭死傷人數。

不過，俄羅斯官員說，西方國家對俄方在俄烏戰爭中的陣亡人數評估過於誇大，且幾乎總是低估烏克蘭的損失；其實，烏方也損失慘重。

基輔則不披露官方傷亡數字，官員說，公布數據可能有害戰爭行動。紐約時報今年8月一篇報導引述美國官員說法提到，烏克蘭陣亡人數接近7萬人。