俄羅斯10枚飛彈襲基輔遭擊落 殘骸造成至少50傷

遭烏克蘭防空系統擊落的俄羅斯飛彈殘骸，13日造成基輔一間醫院和一棟住宅樓房毀損，至少50人受傷。Getty Images

烏克蘭 首都基輔巿政當局指出，遭防空系統擊落的俄羅斯 飛彈殘骸，今天造成基輔一間醫院和一棟住宅樓房毀損，至少50人受傷。

法新社報導，攻擊發生於總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出訪華府期間。總統拜登 警告，俄羅斯指望美國棄烏克蘭於不顧。

這是數月以來造成基輔受傷人數最多的攻擊之一。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，事件造成包括6名孩童在內的51人受傷。

他表示，接獲數十起飛彈殘骸相關通報，在戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）有17位居民因建築失火而撤離，其中包括7位兒童。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯於當地時間清晨3時展開襲擊，朝基輔發射10枚飛彈，悉數遭到擊落。

基輔巿長克里契科（Vitali Klitschko）表示，戴斯尼揚斯基區一棟公寓建築受損，包括4名兒童、兩位身障人士在內的15位居民被迫撤離。

Ballistic missile fragments fell into the yard of the apartment building. As a result, both the house and the kindergarten located nearby were damaged. The parked cars in the yard burned down, and the windows in the neighboring houses and the school were smashed. pic.twitter.com/pockBquq0c — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 2023年12月13日