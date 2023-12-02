俄中鐵路「大動脈」被炸毀 路透：烏有能力深入俄境
歐洲政治新聞網站Politico.eu報導，烏克蘭近日突襲俄羅斯，炸毀連接俄國與中國的主要鐵路；由於該鐵路是中國對俄羅斯運送戰略物資的主要路線，使得中俄軍事補給陷入癱瘓。俄媒報導，俄國當局將這起事件視作恐怖攻擊進行調查。
中央社報導，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）在一場深入敵方領土的祕密襲擊中，炸毀一條連接俄羅斯和中國的鐵路。
一名知情烏克蘭高級官員向Politico.eu表示，烏克蘭安全局在烏國以東約6000公里的俄羅斯布里亞共和國（Buryatia）貝加爾－黑龍江（Baikal-Amur）鐵路的塞韋羅穆伊斯基（Severomuysky）隧道引發數起爆炸。
這名官員表示：「這是連接俄羅斯聯邦和中國的唯一一條重要鐵路。這條路線目前為俄羅斯使用，用途包括軍事補給，目前已經癱瘓。」
這名官員還說，4枚爆炸裝置在一列貨物列車穿越隧道時爆炸，「現在（俄羅斯）聯邦安全局（FSB）正在現場處理，鐵路工人正試圖將烏克蘭安全局特別任務的影響降到最低，但未能成功」。
路透報導，這是本周對該地區軍事補給路線的第二次襲擊。事件顯示基輔已做好準備、並有能力在俄羅斯境內發動破壞性攻擊，擾亂俄羅斯後勤。
根據親克里姆林宮媒體，調查人員將此事件以「恐怖攻擊」處理，展開刑事調查。
對此，烏克蘭安全局尚未公開證實這項襲擊。俄國官方迄今也還未證實這起破壞事件。
另外，聯合國1日舉辦國際海事組織（IMO）的理事會成員投票，40個國家以不記名的方式，投出負責監督該機構的理事會成員，而俄羅斯因未能獲得足夠的票數導致落選。俄羅斯10月才在聯合國人權理事會（OHCHR）票選中落選，去年也未能贏得足夠的票數重新當選聯合國航空機構理事會（ICAO），這次的票選顯示西方國家對俄羅斯的孤立。
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