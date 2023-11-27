烏克蘭：俄軍猛攻烏東阿夫迪夫卡與南部羅博季涅

圖為8日烏國東部城鎮阿夫迪夫卡遭俄羅斯襲擊，街上建物嚴重受損。路透

烏克蘭 當局今天表示，俄羅斯 正猛攻烏國東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）和南部村莊羅博季涅（Robotyne）。近幾周的戰鬥都集中在這些地方。

法新社報導，這幾周以來，雙方都沒有在戰場上取得重大突破。莫斯科對烏國的入侵已持續了22個月之久。

近期俄軍將重點放在頓內茨克（Donetsk）地區的工業中心阿夫迪夫卡，該地區如今已幾乎被莫斯科軍隊包圍。

烏國軍隊表示，「敵人持續在阿夫迪夫卡附近採取進攻行動」，且俄軍已對該鎮周圍村莊的烏克蘭陣地發動了「超過150次」攻擊。

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，「已確認俄軍上周末在阿夫迪夫卡西北和東南方取得進展。」

基輔也說，在南部地區，俄軍「嘗試了大約20次，試圖收復札波羅熱（Zaporizhzhia）地區羅博季涅村附近的陣地，但並未成功」。

烏克蘭於8月收復羅博季涅村，並宣布反攻行動取得戰略勝利。但此後俄軍又對該村發動攻擊，而烏克蘭似乎難以堅守陣地。

另一方面，北大西洋公約組織 （NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，儘管基輔未奪回被占領的領土，但烏克蘭仍讓俄羅斯蒙受重大損失。

他說，「我們當然希望他們（烏克蘭）儘快解放更多領土，但就算前線沒有移動，烏克蘭人也能夠給俄羅斯入侵者帶來重大損失。」