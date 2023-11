烏克蘭：俄軍猛攻烏東阿夫迪夫卡與南部羅博季涅

圖為8日烏國東部城鎮阿夫迪夫卡遭俄羅斯襲擊,街上建物嚴重受損。路透

烏克蘭 當局今天表示,俄羅斯 正猛攻烏國東部城鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka)和南部村莊羅博季涅(Robotyne)。近幾周的戰鬥都集中在這些地方。

法新社報導,這幾周以來,雙方都沒有在戰場上取得重大突破。莫斯科對烏國的入侵已持續了22個月之久。

近期俄軍將重點放在頓內茨克(Donetsk)地區的工業中心阿夫迪夫卡,該地區如今已幾乎被莫斯科軍隊包圍。

烏國軍隊表示,「敵人持續在阿夫迪夫卡附近採取進攻行動」,且俄軍已對該鎮周圍村莊的烏克蘭陣地發動了「超過150次」攻擊。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示,「已確認俄軍上周末在阿夫迪夫卡西北和東南方取得進展。」

基輔也說,在南部地區,俄軍「嘗試了大約20次,試圖收復札波羅熱(Zaporizhzhia)地區羅博季涅村附近的陣地,但並未成功」。

烏克蘭於8月收復羅博季涅村,並宣布反攻行動取得戰略勝利。但此後俄軍又對該村發動攻擊,而烏克蘭似乎難以堅守陣地。

另一方面,北大西洋公約組織 (NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)今天表示,儘管基輔未奪回被占領的領土,但烏克蘭仍讓俄羅斯蒙受重大損失。

他說,「我們當然希望他們(烏克蘭)儘快解放更多領土,但就算前線沒有移動,烏克蘭人也能夠給俄羅斯入侵者帶來重大損失。」