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澤倫斯基盼獲3項關鍵勝利：爭美歐援助、談判讓烏克蘭入歐盟

中央社／基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭需要在海外取得3項關鍵的「勝利」，包括爭取美國國會和歐盟通過援助計劃，以及正式啟動加入歐盟的談判。

路透報導，澤倫斯基今天還公布了最新的軍中高層解職名單，其中包括烏克蘭國家衛隊的4名副指揮官，但沒有提供理由。

澤倫斯基和其他官員也誓言提高軍隊運作效率，更有效地滿足軍人需求。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭20個月後，西方與基輔的關係已陷入疲態。基輔高度依賴盟國的軍事、經濟和人道援助來對抗俄羅斯軍隊。

澤倫斯基在基輔舉行的記者會上說：「我們需要3項勝利，首先是在美國國會的勝利。這是一個挑戰，並不容易，但烏克蘭正盡一切努力。」

美國總統拜登上個月要求國會批准援助烏克蘭數十億美元，但上週通過的臨時支出法案省略了援助基輔的部分，引發援助案可能無法通過的憂慮。

共和黨部分人士直言反對提供烏克蘭更多援助。反對者表示，美國納稅人的錢應用於國內，但國會中大多數共和黨與民主黨人，仍支持提供烏克蘭援助。

澤倫斯基也瞄準歐盟稍早宣布援烏500億歐元的一籃子計劃，但這項計畫尚未獲准，並持續遭到匈牙利反對。

澤倫斯基表示：「我們其次需要歐盟提供500億歐元一籃子計畫的協助。第3是就未來加入（歐盟）成員資格展開對話。」

基輔希望歐盟成員國在12月14日至15日的峰會上，同意正式啟動基輔入盟的漫長談判進程，澤倫斯基表示此舉將有利於提振烏克蘭的士氣。

澤倫斯基在與拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）共同舉行的記者會發表上述看法，林克維奇表示他確信歐盟援助計劃將會通過，但說這可能需要比預期更長的時間。

烏克蘭 澤倫斯基 歐盟

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