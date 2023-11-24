俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄羅斯 聯邦安全局（FSB）三名探員在烏克蘭 吃下含有砷與老鼠藥的外送餐點後中毒身亡。第四名探員則命在旦夕。

紐約郵報引述俄媒Kremlevskaya Tabakerka消息報導，這起致命的大規模中毒事件發生在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區，一群俄羅斯聯邦安全局人員上周要求當地餐館把食物和酒精飲料送至家中，但吃完飯後不久身體不適，四人被緊急送醫，其中三人死亡，第四人入住加護病房，情況危急。

有人懷疑，此案幕後主使者是烏克蘭破壞者（Ukrainian saboteurs）。

消息人士稱，這些人吃下的餐點被添加致命劑量的砷（arsenic）與老鼠藥。儘管相關單位對這間餐館展開搜查，但並未發現任何與中毒有關的線索，但把餐點送至聯邦安全局探員住處的送貨人員神祕消失。

烏克蘭梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）接受採訪時證實這起事件，並稱此案與抵抗戰士有關，「前幾天又有一批敵人遭毒殺，他們在一間咖啡 館點餐，吃完後全都中毒，有些人死亡。這是在梅利托波爾的有效抵抗，即便是在被占領的狀態下。」

據Telegram上的警方消息人士透露，這起謀殺案還有一個「神秘細節」。他們聲稱，這起事件發生前幾天，兩名目標探員對梅利托波爾秘密埋葬俄羅斯黑海艦隊船員的事件展開調查。

該事件發生幾周前，俄羅斯阿爾馬維爾高級軍事航空學校 （Armavir Higher Military Aviation School）日前收到一個被摻有毒藥的大蛋糕和一箱愛爾蘭威士忌，數十名俄羅斯飛行員險些喪命。