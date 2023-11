俄女演員赴烏克蘭俄占區勞軍 遭烏軍襲擊喪生

俄羅斯 演員、編舞家與導演曼希赫(Polina Menshikh)所屬劇院同事21日表示,她到俄羅斯占領的烏克蘭頓內次克 州勞軍表演時,遭烏軍火箭襲擊受了致命傷,不治身亡。

BBC與俄羅斯官媒RT報導,這次襲擊發生在19日,地點是距離前線約60公里的頓內次克州庫馬喬韋(Kumachove)村。當時曼希赫正在一間能夠容納約150人的舞廳勞軍,表演慶祝俄羅斯軍事節日的節目,卻遭到烏軍砲火打擊。

根據社群媒體「紙飛機」的一段影像,曼希赫正在舞台上彈著吉他唱歌,隨後就聽到了爆炸聲,大廳燈光跟著熄滅。

