俄女演員赴烏克蘭俄占區勞軍 遭烏軍襲擊喪生

俄羅斯演員、編舞家與導演曼希赫日前赴烏克蘭俄占區的頓內次克州勞軍表演時，遭烏軍火箭襲擊喪生。(擷自Instagram@polinamenshikh)

俄羅斯 演員、編舞家與導演曼希赫（Polina Menshikh）所屬劇院同事21日表示，她到俄羅斯占領的烏克蘭頓內次克 州勞軍表演時，遭烏軍火箭襲擊受了致命傷，不治身亡。

BBC與俄羅斯官媒RT報導，這次襲擊發生在19日，地點是距離前線約60公里的頓內次克州庫馬喬韋（Kumachove）村。當時曼希赫正在一間能夠容納約150人的舞廳勞軍，表演慶祝俄羅斯軍事節日的節目，卻遭到烏軍砲火打擊。

根據社群媒體「紙飛機」的一段影像，曼希赫正在舞台上彈著吉他唱歌，隨後就聽到了爆炸聲，大廳燈光跟著熄滅。

Russian actress Polina Menshikh was killed by Ukrainian shelling while performing for Russian soldiers in the Moscow-occupied Donetsk region, regional officials and a St. Petersburg theater confirmed. https://t.co/If0TfmLB78 pic.twitter.com/jfjjPpcnDi — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 22, 2023

RT宣稱，烏軍此次襲擊據報使用了美國供應的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），並且採用了「雙擊」（Double tap）戰術，先轟炸曼希赫正在參與的慈善音樂會，然後鎖定趕來營救的人員。

曼希赫據報因傷勢過重死於醫院，當地安全部門向塔斯社證實了受害者的身分，烏軍發言人也在接受BBC烏克蘭語服務採訪時證實此次襲擊。據稱大約20名俄軍同樣死於此次襲擊，但俄軍還沒有就此次襲擊發表評論。

根據報導，支持戰爭的俄羅斯部落客批評主辦單位，認為將數十名軍人集中在一個地方，讓這場表演成了烏軍明顯的攻擊目標。跟曼希赫有關的聖彼得堡門戶（Portal）戲劇工作室表示，將上演她之前曾指導的一部戲劇以玆紀念。