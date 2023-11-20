狙殺3.8公里外俄軍 烏軍狙擊手聲稱打破世界紀錄

烏東頓內次克州巴赫姆特前線的一名烏克蘭狙擊手，非當事人。(美聯社)

英國每日郵報報導，一名在烏克蘭 國家安全局（SBU）服役的狙擊手聲稱，他使用烏克蘭武器製造商MAYAK 開發製造的大口徑狙擊步槍「地平線之王」（Volodar Obriyu），狙殺了約3.8公里外一名俄軍，還打破子彈飛行距離世界紀錄。

先前的紀錄是由一名加拿大 特種狙擊手2017年在伊拉克創下，距離約3.5公里。據稱影片顯示，該名狙擊手開槍後數秒，一名俄軍倒下，原本三名俄軍變成兩名。這枚子彈據說飛行時間達10秒鐘。

SBU表示：「我們的狙擊手正改寫全球狙擊手的規則，展現無與倫比的遠距離作戰能力。」

烏克蘭軍方沒有提供其他細節，也沒有說明影片拍攝地點和如何證實該名狙擊手的行動。

「the Firearm Blog」網站指出，這把狙擊步槍「地平線之王」長度長達約180公分。若使用正確的子彈，擊發出去的子彈速度可比音速還快，飛行距離可能長達近三公里。

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