以哈戰爭爆發後 澤倫斯基：烏克蘭獲砲彈減少

烏克蘭總統澤倫斯基表示，自從上個月以哈開戰後，「交給我們的砲彈數量就減少了」。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，自從上個月以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間爆發戰爭後，運送到烏克蘭的重要砲彈就減少了。

哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列南部發動前所未有的突襲，以色列隨後得到美國軍事支援，對加薩走廊展開攻擊。澤倫斯基對記者說：「交給我們的數量減少了。」他特別提到在烏克蘭東部和南部前線廣泛使用的155毫米砲彈說：「（供應）確實減緩了」。澤倫斯基表示，大家都只是在爭取各自的彈藥庫存，烏克蘭必須捍衛屬於自己的東西。

近兩年來，俄羅斯和烏克蘭以相距數公里的砲台密集交火，雙方都努力確保砲彈存量。南韓指稱，北韓已交付100萬枚砲彈給盟友俄羅斯，以支援俄國對烏克蘭作戰，藉此換取有關衛星技術的建議。

德國本周表示，歐盟難以確保對烏克蘭的武器供應，將無法達成一年供應100萬發砲彈的目標。不過，澤倫斯基讚揚了美國為增加武器產量所做的努力。

一年來，俄烏雙方在爭取領土方面都沒有重大進展；烏克蘭陸軍最高指揮官表示，戰爭已陷入僵局。

另外，美國耶魯大學發表研究報告稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，有超過2400名年齡介於6歲至17歲的烏克蘭孩童被送往白俄羅斯 各地共13處機構。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）5月曾表示，俄烏戰爭爆發以來，俄國占領區有逾1萬9000名已確認身分的孩童被強制移送到俄國等地，他正調查白俄羅斯在這過程中涉嫌扮演的角色。但路透報導，一些專家和機構估計，實際人數可能遠高於此。

耶魯研究人員發現2022年9月至2023年5月間，超過2000名孩童被送到白俄羅斯明斯克州（Minsk）的杜布拉瓦（Dubrava）兒童中心，另有392名孩童被送往其他12處設施。

這份報告指出：「俄羅斯系統性地努力找出、接走、移送和再教育烏克蘭兒童的行徑，受到白俄羅斯協助。」報告還提到：「俄羅斯聯邦政府和白俄羅斯政權一直共同合作，協調並出資把孩童從俄國占領的烏克蘭地區經由俄羅斯送往白俄羅斯。」