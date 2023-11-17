英外相卡麥隆上任首站訪基輔 重申挺烏入北約

英國新任外相、前首相卡麥隆15至16日訪問烏克蘭，16日前往臨黑海港市敖德薩，是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。（取材自烏克蘭外交部）

英國新任外相、前首相卡麥隆（David Cameron）獲任命後，海外訪問第一站來到烏克蘭 基輔；英國外交部表示，卡麥隆此行傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持，並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織（NATO）一員。

卡麥隆與烏克蘭總統澤倫斯基 、外長庫列巴會談。英國外交部指出，卡麥隆告訴烏方，他對烏克蘭的支持歷久不衰，一如他擔任首相期間所展現的。另外，卡麥隆今天前往烏克蘭臨黑海港市敖德薩，了解烏軍如何反擊俄軍攻勢、以利烏克蘭農產品出口疏運。他是去年2月俄羅斯 全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。

這趟訪烏行程事先保密。根據澤倫斯基在社群媒體平台X（前身為Twitter）發布的會談短片，卡麥隆說，上任後，他個人最想訪問的海外第一站就是烏克蘭。他提到，儘管他與相識40年的前首相強生（Boris Johnson）在各項議題有意見不合之處，他肯定對烏克蘭的強力支持是強生及其所領導政府「最傑出」的成就。

敖德薩一向是烏克蘭最重要海港之一。俄羅斯以鋪設水雷、空襲等手段實質封鎖黑海，更不惜攻擊國際民用貨船，達成的效果包括影響烏克蘭進出口貿易，阻礙素有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭向各國出口農作物以賺取收入。

卡麥隆今天在敖德薩並宣布新的人道援助方案，包括提供烏克蘭紅十字會（URCS）1000萬英鎊（約1241萬美元），用於醫療物資，以及向國際非政府組織「非暴力和平力量」（Nonviolent Peaceforce）領導的聯盟提供700萬餘英鎊，用於高風險前線地區的人道支援。

今年8月，烏克蘭海軍宣布畫設黑海「人道通道」，讓願意承擔安全風險的船隻得以通過黑海。英國外交部今天指出，過去三個月，烏克蘭在迫使俄羅斯海軍往東撤退方面取得顯著進展，目前已有91艘船隻成功藉由烏方劃設的通道駛出黑海、出口330萬噸農產品和其他貨物。

英國外交部再次譴責俄羅斯退出BSGI，指出俄軍對烏克蘭物流等關鍵基礎設施的攻擊在一個月內可摧毀多達28萬餘噸穀物，足以餵養125萬人整整一年。