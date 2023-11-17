我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

英外相卡麥隆上任首站訪基輔 重申挺烏入北約

編譯中心╱綜合16日電
英國新任外相、前首相卡麥隆15至16日訪問烏克蘭，16日前往臨黑海港市敖德薩，是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。（取材自烏克蘭外交部）
英國新任外相、前首相卡麥隆15至16日訪問烏克蘭，16日前往臨黑海港市敖德薩，是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。（取材自烏克蘭外交部）

英國新任外相、前首相卡麥隆（David Cameron）獲任命後，海外訪問第一站來到烏克蘭基輔；英國外交部表示，卡麥隆此行傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持，並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織（NATO）一員。

卡麥隆與烏克蘭總統澤倫斯基、外長庫列巴會談。英國外交部指出，卡麥隆告訴烏方，他對烏克蘭的支持歷久不衰，一如他擔任首相期間所展現的。另外，卡麥隆今天前往烏克蘭臨黑海港市敖德薩，了解烏軍如何反擊俄軍攻勢、以利烏克蘭農產品出口疏運。他是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。

這趟訪烏行程事先保密。根據澤倫斯基在社群媒體平台X（前身為Twitter）發布的會談短片，卡麥隆說，上任後，他個人最想訪問的海外第一站就是烏克蘭。他提到，儘管他與相識40年的前首相強生（Boris Johnson）在各項議題有意見不合之處，他肯定對烏克蘭的強力支持是強生及其所領導政府「最傑出」的成就。

敖德薩一向是烏克蘭最重要海港之一。俄羅斯以鋪設水雷、空襲等手段實質封鎖黑海，更不惜攻擊國際民用貨船，達成的效果包括影響烏克蘭進出口貿易，阻礙素有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭向各國出口農作物以賺取收入。

卡麥隆今天在敖德薩並宣布新的人道援助方案，包括提供烏克蘭紅十字會（URCS）1000萬英鎊（約1241萬美元），用於醫療物資，以及向國際非政府組織「非暴力和平力量」（Nonviolent Peaceforce）領導的聯盟提供700萬餘英鎊，用於高風險前線地區的人道支援。

今年8月，烏克蘭海軍宣布畫設黑海「人道通道」，讓願意承擔安全風險的船隻得以通過黑海。英國外交部今天指出，過去三個月，烏克蘭在迫使俄羅斯海軍往東撤退方面取得顯著進展，目前已有91艘船隻成功藉由烏方劃設的通道駛出黑海、出口330萬噸農產品和其他貨物。

英國外交部再次譴責俄羅斯退出BSGI，指出俄軍對烏克蘭物流等關鍵基礎設施的攻擊在一個月內可摧毀多達28萬餘噸穀物，足以餵養125萬人整整一年。

外交部提到，英國正與烏克蘭及其他夥伴合作，以擴大歐洲陸上運輸及多瑙河（Danube）沿岸港口疏運烏克蘭產品的能力。

英國新任外相、前首相卡麥隆13日獲任命後，海外訪問第一站到基輔。圖為烏克蘭總統澤...
英國新任外相、前首相卡麥隆13日獲任命後，海外訪問第一站到基輔。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與卡麥隆（右）在16日會面。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

以哈衝突 伊朗表態不會參戰 真主黨也避對抗

下一則

加薩缺燃料 通訊又全面中斷 聯國憂心社會秩序

延伸閱讀

澤倫斯基：以哈戰爭爆發後 烏克蘭所獲砲彈減少

澤倫斯基：以哈戰爭爆發後 烏克蘭所獲砲彈減少
卡麥隆訪問敖德薩英國官員第一人 瞭解烏軍黑海防禦

卡麥隆訪問敖德薩英國官員第一人 瞭解烏軍黑海防禦
俄羅斯首次承認 烏軍已進入第聶伯羅河東岸

俄羅斯首次承認 烏軍已進入第聶伯羅河東岸
卡麥隆任外相首站訪烏克蘭 重申英挺烏加入北約

卡麥隆任外相首站訪烏克蘭 重申英挺烏加入北約

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣稱過去48小時重創以色列國防軍，摧毀25輛軍車。從以色列邊境可見北加薩煙硝四起。（歐新社）

哈瑪斯稱過去48小時重創以軍 內唐亞胡：46名士兵喪生

2023-11-11 21:16
英國航空公司「泰坦航空」空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場起飛至超過14000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見。(擷自RadarBox航班追蹤網站X)

飛到逾4000公尺高空才發現窗戶不見 英客機緊急返航

2023-11-09 09:49
加薩南部。（Getty Images ）

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

2023-11-10 01:20

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺