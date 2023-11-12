憂俄冬季攻擊能源設施 澤倫斯基促烏克蘭人民做好準備

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

隨著冬季即將來臨，烏克蘭 總統澤倫斯基 今天敦促烏克蘭人為俄羅斯 新一波攻擊做好準備，擔憂俄軍將加強針對能源設施的系統性打擊，稱軍隊預期東部戰區將遭受攻擊。

路透報導，軍方發言人說，俄羅斯過去一天對東部阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的攻擊已緩和下來，但可能會在接下來幾天加強攻勢。

烏克蘭軍事情報機構表示，俄羅斯占領的南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）發生爆炸，造成至少三名俄羅斯軍人喪生，稱這是抵抗組織的「報復行為」。

俄軍昨天對烏克蘭首都基輔發動約7週來的首場飛彈攻擊，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天發表夜間影片演說時警告將有新一波攻擊。

澤倫斯基說：「11月快過了一半，敵軍可能會增加對我國基礎設施的無人機或飛彈攻擊次數，我們必須為此做好準備。」他說：「俄羅斯正準備對烏克蘭展開行動。而烏克蘭，所有注意力都應該聚焦在防禦、在回應恐怖分子、以及在烏克蘭盡一切所能地度過這場冬季並提高我們士兵戰力。」

去年冬季，在俄羅斯全面入侵烏克蘭約10個月時，俄羅斯對發電廠等與能源網路有關的工廠發動一波又一波攻擊，導致大範圍各區輪流停電。

能源部長加盧申科（German Galushchenko）昨天說，烏克蘭應該有足夠的能源度過冬季，但「問題在於未來攻擊會對能源供應產生多大影響」。

烏克蘭官員8日表示，俄羅斯最近幾週攻擊烏克蘭基礎設施60次，這表示攻擊行動或許已經展開。