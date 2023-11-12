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憂俄冬季攻擊能源設施 澤倫斯基促烏克蘭人民做好準備

中央社／基輔12日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

隨著冬季即將來臨，烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促烏克蘭人為俄羅斯新一波攻擊做好準備，擔憂俄軍將加強針對能源設施的系統性打擊，稱軍隊預期東部戰區將遭受攻擊。

路透報導，軍方發言人說，俄羅斯過去一天對東部阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的攻擊已緩和下來，但可能會在接下來幾天加強攻勢。

烏克蘭軍事情報機構表示，俄羅斯占領的南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）發生爆炸，造成至少三名俄羅斯軍人喪生，稱這是抵抗組織的「報復行為」。

俄軍昨天對烏克蘭首都基輔發動約7週來的首場飛彈攻擊，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天發表夜間影片演說時警告將有新一波攻擊。

澤倫斯基說：「11月快過了一半，敵軍可能會增加對我國基礎設施的無人機或飛彈攻擊次數，我們必須為此做好準備。」他說：「俄羅斯正準備對烏克蘭展開行動。而烏克蘭，所有注意力都應該聚焦在防禦、在回應恐怖分子、以及在烏克蘭盡一切所能地度過這場冬季並提高我們士兵戰力。」

去年冬季，在俄羅斯全面入侵烏克蘭約10個月時，俄羅斯對發電廠等與能源網路有關的工廠發動一波又一波攻擊，導致大範圍各區輪流停電。

能源部長加盧申科（German Galushchenko）昨天說，烏克蘭應該有足夠的能源度過冬季，但「問題在於未來攻擊會對能源供應產生多大影響」。

烏克蘭官員8日表示，俄羅斯最近幾週攻擊烏克蘭基礎設施60次，這表示攻擊行動或許已經展開。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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