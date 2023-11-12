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基輔時隔52天再遭空襲 烏稱擊沉2俄載人載裝甲的登陸艦

編譯羅方妤／綜合報導
烏克蘭當局證實，首都基輔時隔52天再度遭俄羅斯空襲。圖為居民11日在捷運站內避難。（路透）
烏克蘭當局證實，首都基輔時隔52天再度遭俄羅斯空襲。圖為居民11日在捷運站內避難。（路透）

俄烏持續交火，英國BBC報導，烏克蘭當局證實，首都基輔時隔52天再度遭俄羅斯空襲；而烏克蘭則稱，海事無人機於克里米亞半島連夜擊沉兩艘俄軍小型登陸艦，艦上均載有俄國官兵以及裝甲車輛。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在遭到俄羅斯空襲，在「紙飛機」訊息應用程式（Telegram）寫道，他們在11日清晨聽見「非常大的爆炸聲」。克里契科說，初步資訊顯示防空系統能攔截這些飛彈。路透指出，目前為止尚未傳出傷亡。

當局當時已下令居民前往防空洞避難。

另外，烏國南部港口城市敖德薩也有通報稱遭飛彈襲擊至少兩次。敖德薩地區行政首長基佩爾（Oleg Kiper）指出，有三位民眾受傷，一名96歲的婦人正住院治療，據稱情況穩定。

烏克蘭軍事情報局處10日則透露，烏克蘭海事無人機於克里米亞半島連夜擊沉兩艘俄軍小型登陸艦，艦上均載有俄國官兵以及裝甲車輛。路透報導，尚無法獨立核實該項消息，一名烏克蘭軍事分析家表示，這對俄國來說損失慘重，俄軍尚未發表評論。

根據10日烏克蘭發布軍情報告，指烏克蘭成功透過海事無人機擊沉俄軍兩艘登陸艦，一艘為「阿庫拉級」（Akula）、另一艘為「羚羊級」（Serna），兩艘登陸艦遭烏克蘭海事無人機攻擊後，均沉入海底。烏軍指出，據悉艦上載有人數不明的俄國官兵與裝甲車輛，並在社群媒體上發布據稱是襲擊事件的影片。

根據報告，「阿庫拉級」登陸艦遭攻擊後馬上下沉，另一艘「羚羊級」登陸艦遭攻擊後，俄方一開始有試圖搶救，但後來仍然沉入海底。

https://twitter.com/DefenceU/status/1722903820684947654

烏克蘭海事無人機於克里米亞半島連夜擊沉兩艘俄軍小型登陸艦。(取材自X平台)
烏克蘭海事無人機於克里米亞半島連夜擊沉兩艘俄軍小型登陸艦。(取材自X平台)

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