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解地緣政治危機 澤倫斯基：讓狗統治世界

編譯中心╱綜合8日電
烏克蘭總統澤倫斯基談到解決地緣政治問題，他戲稱最好的方法是讓這世界成為「狗的星球」。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基談到解決地緣政治問題，他戲稱最好的方法是讓這世界成為「狗的星球」。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天接受路透訪問，談及解決地緣政治問題之道，戲稱最好的方法是讓這世界成為「狗的星球」。

路透報導，澤倫斯基身為戰時領袖，今天在難得休息時間以視訊連線接受路透訪問，他除了提出詳細和平計畫，以解決俄羅斯對烏克蘭的入侵，還提了一個非傳統作法，以終止這類地緣政治危機，也就是讓狗狗來統治這個世界。

澤倫斯基指出，論及在全球舞台上相處，人類的最好朋友狗狗可能會表現得更好。被問及什麼事情仍能使他發笑。他表示：「我認為最好辦法是讓這個星球成為狗的星球。」

他提及，當他與妻子與小孩共度時光時，他的狗提供了急需的安慰，而且「總是很有趣」。他還笑稱：「有時候，我真得無法理解人們。」

此外，烏克蘭軍事情報機構表示，在烏克蘭東部被占領的盧甘斯克州（Lugansk）發動汽車炸彈襲擊，殺害了俄羅斯扶植的政治人物費里波年科（Mikhail Filiponenko）。

中央社引述法新社報導，費里波年科兒子證實父親在汽車爆炸襲擊中喪生。他告訴「盧甘斯克新聞中心」，「由於費里波年科車內的爆炸裝置被引爆，這名人民議會議員身受致命傷」。盧甘斯克新聞中心是由莫斯科當局在當地扶植官員所經營的新聞通訊社。

人民議會是盧甘斯克的地方議會。盧甘斯克是俄國去年宣稱併吞的烏克蘭四州之一，不過俄國並未完全控制這些區域。

俄國媒體發布的照片顯示，被毀的深色四輪驅動車停在路邊，駕駛座血跡斑斑。俄國媒體稱這是襲擊的後果。

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一些支持俄國進攻烏克蘭的知名支持者，以及莫斯科當局在俄國占領區扶植的官員遭到襲擊和暗殺。

費里波年科是盧甘斯克當地民兵組織的前領袖，這個莫斯科當局支持的分離主義團體自2014年以來一直與基輔當局對抗。

烏東俄國傀儡政客遇到汽車炸彈攻擊身亡，烏克蘭聲稱是他們幹的暗殺；圖為汽車炸彈攻擊...
烏東俄國傀儡政客遇到汽車炸彈攻擊身亡，烏克蘭聲稱是他們幹的暗殺；圖為汽車炸彈攻擊現場。(取材自Ｘ平台)

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