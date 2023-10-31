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瓦格納簽約接受俄指揮 享有這些福利

編譯中心╱綜合30日電
瓦格納29日宣布回到烏克蘭前線作戰。(Getty Images)
瓦格納29日宣布回到烏克蘭前線作戰。(Getty Images)

俄國傭兵組織「瓦格納」29日宣布，傭兵部隊將重返烏克蘭前線，這次會接受俄國國民兵的指揮，顯示俄當局很可能已掌控這個曾經發動兵變的組織。這也是瓦格納集團創辦人普里格津今年6月發動政變以後，瓦格納部隊首度回到烏克蘭作戰。

綜合外電報導，俄國總統普亭最近下令猛攻烏克蘭東部頓巴斯地區的阿瓦迪夫卡（Avdiivka），俄國軍方消息也證實，瓦格納傭兵將前往阿瓦迪夫卡加入前線。

與瓦格納集團關係密切的Telegram通訊頻道「灰色地帶」發布消息指，「瓦格納集團即將重返烏克蘭戰場，當局很快會徵召瓦格納的後備軍。」

最新消息指，瓦格納成員都跟俄國簽好雇傭條約，集團架構、作戰程序、指揮官都不變，集團成員可以繼續領薪水，並享有與俄國國民兵同等級的醫療福利與支援。

先前有傳言指稱，普里格津的兒子帕維爾（Pavel）將領導瓦格納集團，在俄國內部進行改革，但現在證實瓦格納集團還是要到烏克蘭戰場作戰。車臣領袖卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，他從瓦格納軍團招募了170名士兵，將組成新的部隊，加入戰線。

圖為俄國國民兵。(美聯社)
圖為俄國國民兵。(美聯社)

另據俄羅斯塔斯社報導，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天在北京防務論壇上批評，西方國家正企圖讓烏克蘭發生的衝突擴大到亞太區域。

蕭依古批評，美軍透過與日本、南韓交換飛彈發射情資，來嚇阻俄羅斯和中國，並指責美國以氣候變遷和自然災害為由，遂行「人道主義干預」之實。

他警告，四方安全對話（Quad）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等新安全集團的出現，將削弱東南亞國家協會（ASEAN）的角色，及該區域在禁止核子擴散方面所做的努力。

他還說，儘管俄羅斯日前撤銷了對「全面禁止核子試爆條約」的批准，但此舉不代表該協議已遭廢除，且俄國動用核武的門檻並未降低。

俄羅斯新聞社引述蕭依古的話稱，由於美國並未批准上述條約，俄國只是試圖恢復與美國的平等戰略均勢，實際上無意終止這項條約。

俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)。（Getty Images）
俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)。（Getty Images）

瓦格納 俄國 烏克蘭

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