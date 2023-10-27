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平壤供俄軍火換援助 韓日美強烈譴責

編譯中心／綜合26日電
圖左為北韓最高領導人金正恩，右為俄羅斯總統普亭。（路透）
圖左為北韓最高領導人金正恩，右為俄羅斯總統普亭。（路透）

南韓、日本和美國26日發布聯合聲明，強烈譴責北韓供應武裝及軍事裝備給俄羅斯，並表示確認北韓已交運「數起」這類的武器。

路透報導，華府和研究人員表示，有通報顯示，可能載有武器貨櫃的船隻在兩國港口間移動。不過俄羅斯和北韓均否認，來自北韓的武器被用於烏克蘭戰爭之中。

雖然無法確認貨櫃的內容，但通報消息指出，來自北韓的這些貨櫃，後來被運往烏克蘭邊境附近的一個俄國彈藥貯藏設施。

三國聯合聲明指出，「大韓民國、美國和日本在此強烈譴責，朝鮮民主主義人民共和國向俄羅斯聯邦提供不利於烏克蘭政府和人民的軍事裝備和彈藥。」

這份由三國外交部長發布的聲明表示，「這類武器交運當中，我們如今確認數起已運交完畢，而這將大幅增加俄羅斯侵略戰爭中的人員死傷。」

聲明中說，北韓以武器支援莫斯科，藉以換取來自俄羅斯的軍事援助，提升本身的軍事能力。

聲明寫說，三國正密切監控，看俄羅斯有無提供任何物質來支持平壤當局的軍事目標。聲明也說，與北韓的任何武器交易均違反俄羅斯自己表決支持的多項聯合國安理會決議。

北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9月在俄國遠東地區會晤時，曾承諾將加強兩國軍事合作。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）這個月會見金正恩時，針對如何落實峰會達成的各項協議進行討論。

此外，美國白宮同日表示，俄羅斯在烏克蘭東部發動血腥新攻勢時，會處決不遵從命令的士兵，而且俄方裝甲車與人員蒙受「重大」損失，「我們有消息指出，俄羅斯指揮官揚言處決整個單位，如果他們試圖從烏克蘭的砲火中撤退的話。」

被問及處決情況和美國取得相關情報的方式時，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比並未提供細節。

俄羅斯已加強攻擊烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）附近地區，以及烏克蘭東北部的庫普揚斯克市（Kupyansk），試圖在冬天來臨之前推進前線。

韓日美發布聯合聲明，譴責北韓供應武裝及軍事裝備給俄羅斯，且這些來武器被用於與烏克...
韓日美發布聯合聲明，譴責北韓供應武裝及軍事裝備給俄羅斯，且這些來武器被用於與烏克蘭戰爭之中。（路透）

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