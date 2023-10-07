澤倫斯基：烏若戰敗 俄5年後再攻他國

俄羅斯5日空襲烏克蘭東部一咖啡廳及商店，救難人員從全毀房挖出10歲男童遺體，死亡人數現增至52人。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）昨天提醒歐洲各國領袖，若歐陸對基輔的支持產生動搖，俄羅斯可能會在五年內重建軍力，並攻擊其他國家。

路透報導，澤倫斯基在西班牙格拉納達（Granada）出席「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會時表示，雖然華府和歐洲國家出現了「政治風暴」，但他對美國和歐洲繼續提供財政支援仍充滿信心。

澤倫斯基發表演講時，情緒激動地描述烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）的兒童為了躲避空襲，而在地鐵站上課，或透過遠距學習。

他在峰會上表示：「在烏克蘭建立起完全有效的防空系統之前，孩子們是無法上學的。」

澤倫斯基表示，歐洲提供烏克蘭額外軍事裝備，可有助確保「無人機、戰車或其他俄國武器，不會攻擊歐洲其他國家」。

無論是在美國或歐洲，政治動盪使得民眾對是否繼續支持烏克蘭產生質疑，而這次格拉納達峰會為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等領袖提供一個機會，以重申他們對烏克蘭的承諾。

澤倫斯基表示，「美國的局勢很危險，這是一個難熬的時期。我認為美國與歐洲將與烏克蘭團結一致，我們將同心協力度過這場危機。」

另外，俄羅斯5日空襲烏克蘭東北部哈爾科夫一間咖啡 店和商店，攻擊發生時村民正聚集在咖啡廳及商店，為一陣亡軍人舉行哀悼儀式。

澤倫斯基官方最新公布至少52人死亡。初步判定，俄軍使用至少2枚伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈攻擊。

新增的死者包括剛移出廢墟的10歲男童提默費（Tymofii Bychko），他還穿著蜘蛛人睡衣，雖然已經死亡，救難人員依舊小心地輕抬輕放。提默費的父親比奇科（Oleh Bychko）就在一旁看著兒子被裝進屍袋，那是成人的屍袋，對兒子來說太大了，而他的媽媽還在廢墟之下。村民說有一條街上已知18人死亡，村民傷心說：「半個村子沒了，很多家庭沒了。」