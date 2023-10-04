俄媒：普亭可能下月表態拚連任

俄媒報導，俄國總統普亭可能11月會表態，將在明年總統選舉拚連任。（路透）

俄國總統普亭 本月7日將過71歲生日，他最快可能在11月的會議中宣布參加明年3月總統選舉，為掌權到2030年鋪路。

根據路透消息，工商日報引述與俄國政府關係密切的不具名消息人士說法報導，普亭拚連任的可能性，不過這家在俄羅斯 深受敬重的媒體也報導，普亭在會議上的行動也存在其他可能性，一切看他最後決定為何。

俄羅斯首任總統葉爾欽在1999年底交棒給普亭。普亭擔任領導人的時間比自史達林以來任何其他俄羅斯統治者都長，甚至超過了布里茲涅夫的18年。儘管許多外交官、情報員和官員都曾表示，他們預料普亭將終身掌權，但他參與明年總統選舉的計畫尚未獲得證實。

另一方面，烏克蘭 東部大城哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，哈爾科夫將打造全國第一所完全在地下的學校，保護學童不受俄羅斯頻繁的炸彈和飛彈攻擊，「這樣的庇護，將讓數以千計哈爾科夫兒童即使在飛彈威脅下，也能繼續安全接受面對面的教育。」

泰芮可夫說，這所新學校將「達到防護性結構最現代的監管要求」。目前還不清楚這所學校規模多大、何時開放。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，烏克蘭前線地區的許多學校已被迫在戰爭期間採行線上教學，但哈爾科夫（Kharkiv）在9月1日新學年開始之前，於各個地鐵站組織了約60間獨立教室，為上千名學童創造了學習空間。