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美國會臨時支出法案「未包含援烏」 澤倫斯基：沒有事能削弱烏克蘭決心

中央社／基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出預錄演說中表示，沒有任何事會削弱烏克蘭對抗俄羅斯侵略的決心。他這席話播出的前一天，美國國會剛通過臨時支出法案，當中並未包含對烏的援助。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出預錄演說中表示，沒有任何事會削弱烏克蘭對抗俄羅斯侵略的決心。他這席話播出的前一天，美國國會剛通過臨時支出法案，當中並未包含對烏的援助。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出預錄演說中表示，沒有任何事會削弱烏克蘭對抗俄羅斯侵略的決心。他這席話播出的前一天，美國國會剛通過臨時支出法案，當中並未包含對烏的援助。

路透社報導，而烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）另外也說，他與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）通話時，已取得對方在進一步軍事協助的保證。

烏梅洛夫在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上寫道，「奧斯丁部長向我保證」，美國對烏克蘭的支持「將持續下去」，且烏克蘭「戰士們在戰場上將持續有著堅強後盾」。烏梅洛夫在貼文中以國旗圖示取代國家名稱。

烏克蘭外交部發言人表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）持續和美國夥伴合作，以確保新的預算決議會納入針對烏國的資金，並確保美國的援助維持不變。

澤倫斯基在慶祝烏克蘭「保衛者日」的預錄演說中，並沒有直接談及美國國會開支法案表決結果，但重申了他持續抗戰直到勝利的決心。

澤倫斯基說，沒有人可以「擊垮」烏克蘭的穩定、毅力、力量及勇氣。烏克蘭時常在俄羅斯攻擊釀成停電時用「擊垮」這個動詞。

澤倫斯基接著補充說，直到戰勝那一天，烏克蘭才會停止反抗和戰鬥。「在每一天都離勝利更進一步下，我們會說，『無論打多久，都會持續打下去』。」

美國總統拜登今天表示，共和黨陣營先前承諾會透過另一場表決提供烏克蘭援助，並說美國的援助「在任何情況下」都不會被打斷。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）同樣在臉書（Facebook）評論中，要烏克蘭民眾不用擔心美國未來的援助，強調先前通過的資金不會受到影響。

尼柯蘭科在臉書寫道，「美國對烏克蘭的支持依舊強而有力，執政團隊、國會兩院和（民主、共和）兩黨如此，更重要的是，美國人民也如此」。

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

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