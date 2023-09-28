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「他們回來了」烏軍稱前瓦格納傭兵已重返烏東戰場

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍方表示，先前曾在烏克蘭為俄羅斯「瓦格納」傭兵集團作戰的戰士已經重返烏東戰場。圖為瓦格納集團旗幟。（路透）
烏克蘭軍方表示，先前曾在烏克蘭為俄羅斯「瓦格納」傭兵集團作戰的戰士已經重返烏東戰場。圖為瓦格納集團旗幟。（路透）

烏克蘭軍方表示，先前曾在烏克蘭為俄羅斯瓦格納」傭兵集團作戰的戰士，已重返烏東戰場。

CNN報導，瓦格納傭兵5月從烏東城市巴赫姆特撤軍，並將該地區的控制權移交給俄軍。在已死首腦普里格津6月兵變失敗後，安全專家就預測克里姆林宮將設法進一步把瓦格納集團併入俄軍。

烏克蘭武裝部隊東部集團軍通訊副指揮官奇列瓦蒂27日向CNN表示，已重返烏克蘭的前瓦格納戰士，現在為俄羅斯國防部或其下屬組織工作，並且以個人而非一個單位參戰，「截至目前，他們有幾百個人在我們的方向，在東部前線，在不同的區域」。

不過，奇列瓦蒂試圖淡化瓦格納戰士重返戰場的重要性，稱在烏克蘭的俄軍「兵力短缺，所以對他們來說任何人都好」。

參與巴赫姆特附近攻勢的烏軍官兵也告訴CNN，前瓦格納部隊已回到該地區，呼號「Groove」的無人機操作員26日向記者表示，「瓦格納也在這裡」。他說，「他們回來了，很快更換指揮官與回到這裡」。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科在社群媒體平台「X」（前身為推特）表示，瓦格納戰士已跟俄羅斯國防部簽下合約，「盡快堵住巴赫姆特方向的俄軍漏洞」，但他也不願誇大前瓦格納傭兵回歸，稱「大家要記住，瓦格納私人軍事公司已不存在」。

瓦格納 烏克蘭 俄羅斯

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