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俄烏戰後首訪加 澤倫斯基獲援3年4.8億

編譯中心／綜合22日電
烏克蘭總統澤倫斯基（左）22日與加拿大總理杜魯多（右）會面，這是自俄烏戰以來，澤倫斯基首次前往渥太華。（取材自X平台）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）22日與加拿大總理杜魯多（右）會面，這是自俄烏戰以來，澤倫斯基首次前往渥太華。（取材自X平台）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日持續尋求國際支援行程，往訪親密盟友加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），這是自俄烏戰以來，澤倫斯基首次前往渥太華(Ottawa)，杜魯多矢言增加對這個遭戰火蹂躪國家的援助，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（約4.8億美元）。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基已抵達加拿大首都渥太華（Ottawa），他本周稍早在聯合國發表演說，昨天在華府與美國國會和總統拜登會面，拜登矢言援烏的戰車即將抵達。

澤倫斯基在國會演說，表達基輔對加拿大支援的感謝之意。

他說，加拿大「總是捍衛正義，當俄羅斯對烏克蘭全面發動戰爭，我毫不懷疑你們將選擇自由正義的一方」。

澤倫斯基表示：「感謝你們。」

澤倫斯基最後以加拿大總督西蒙（Mary Simon）教他的原住民語言來結束演講，大意是「不要放棄，保持堅強克服一切困難」。

杜魯多宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（約4.8億美元），其中包括50輛武裝車輛和F-16戰機飛行員訓練經費。

除上述軍援外，加拿大已援助烏克蘭89億加元（約66億美元）。

另據NBC引述三名美國官員和一名國會人士報導，美國總統拜登已知會烏克蘭總統澤倫斯基，華府將提供基輔飛行距離可達306公里的長程陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS）。白宮和美國國防部均未對此做出回應。

烏克蘭曾多次請求拜登政府供應長程陸軍戰術彈道飛彈，以協助烏軍攻擊和阻礙在俄羅斯佔領區內的供應鍊、空軍基地和鐵路網絡等。

但澤倫斯基此行訪問華盛頓與拜登談話，甚至美國宣布對基輔提供3.25億美元新軍援時，白宮都未披露任何有關長程陸軍戰術彈道飛彈的決定。

此外，聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃表示，自莫斯科於去年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯對境內異議人士鎮壓的程度飆升，恐將達到前蘇聯史達林時代(Stalinist times)以來從未見過的程度。

卡札羅娃表示，「當局已關閉了俄羅斯的公民社會。」她並表示，「鎮壓是十分複雜的」，每周幾乎都有新法律被推出，以此「壓制」任何形式的批評與不同意見。

圖為加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)去年5月訪問基輔，和烏克蘭總...
圖為加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)去年5月訪問基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基會面畫面。（路透資料照片 ）

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