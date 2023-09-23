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俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈攻擊 濃煙直竄、1俄兵失蹤

編譯徐榆涵／即時報導
根據社群媒體上發布的影片顯示，黑海艦隊總部屋頂冒出大量濃煙。(美聯社)
根據社群媒體上發布的影片顯示，黑海艦隊總部屋頂冒出大量濃煙。(美聯社)

烏克蘭22日對位於克里米亞首府塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊總部發動襲擊，造成至少一名士兵失蹤，是烏克蘭近期對克里米亞發動的最新一次高調攻擊。

塞凡堡行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram上證實，「敵方向艦隊總部發射了飛彈」，並呼籲民眾不要前往市中心，且須躲在建築物內或前往避難所。

俄羅斯國防部原先表示，一名俄軍士兵在轟炸中喪生，最新聲明則更正為「失蹤」。

根據社群媒體上發布的影片顯示，黑海艦隊總部屋頂冒出大量濃煙。俄羅斯消息人士稱，烏軍這次從飛機上發射由英國提供的「風暴暗影」（Storm Shadow）飛彈。

烏克蘭軍方22日證實，其軍隊「成功」襲擊位於克里米亞塞塞凡堡的俄羅斯黑海艦隊總部，但未提供更多細節。

發動攻擊後不久，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksii Danilov）在X上警告，未來針對俄羅斯軍事設施的打擊行動中，黑海艦隊可能會「像義大利香腸一樣被切成薄片」。

最近幾周，烏克蘭持續加緊速度攻擊克里米亞，試圖對2014年非法併吞克里米亞的俄羅斯軍隊進行戰略和象徵性打擊。

烏克蘭22日對位於克里米亞首府塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊總部...
烏克蘭22日對位於克里米亞首府塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊總部發動襲擊，造成至少一名士兵失蹤。(路透)

俄羅斯 烏克蘭 克里米亞

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