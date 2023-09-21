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澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

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澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

記者顏伶如／即時報導
澤倫斯基(中)再訪華府，左為參院少數黨領袖麥康諾，右為參院多數黨領袖舒默舒默。(Getty Images)
澤倫斯基(中)再訪華府，左為參院少數黨領袖麥康諾，右為參院多數黨領袖舒默舒默。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)21日將在華府展開匆忙的一日行程，這是2022年2月俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基第二次造訪華府。美聯社分析，澤倫斯基這趟訪問時空環境與前一次已不相同，共和黨對於美國長達19個月大手筆援助烏克蘭抵抗俄羅斯，反對聲浪越來越強烈。

拜登總統上個月向國會提出「增援烏克蘭」的240億元預算提案，項目包括軍事援助與人道救援，提案能否通過仍有待觀察。由前總統川普為首的共和黨極右派陣營，對於美國擴大援外計畫規模則強烈反對。

報導指出，澤倫斯基抵達華府前夕，國務卿布林肯(Antony Blinken)與情報單位首長20日在閉門會議裡對資深國會議員簡報援烏計畫。簡報結束後，某些共和黨籍參議員並未被說服為何要對烏克蘭增加援助。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)便說：「距離終點還很遠。基本上我們聽到的內容是『做好準備，把支票簿拿出來』。」

戰爭爆發以來，國會總共四次對烏援助，累計金額1130億元。本周稍早才剛訪問基輔的民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)說，烏克蘭人民反抗俄軍侵略之際，美國斷援將帶來災難後果。

凱利20日說，屆時將出現俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)樂見的契機，烏克蘭若無美國支持，根本不可能成功。

烏克蘭 澤倫斯基 共和黨

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