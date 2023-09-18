烏克蘭：收復小片領土 俄軍空襲造成赫松2人死亡

烏克蘭表示，烏克蘭部隊已從俄羅斯軍隊手中收復烏克蘭南部和東部的小片土地，烏軍已在那裡進行長達數月的反攻。圖為一位指揮官走向烏克蘭頓涅次克地區安德里夫卡前線的陣地。(美聯社)

烏克蘭 今天表示，烏克蘭部隊已從俄羅斯 軍隊手中收復烏克蘭南部和東部的小片土地，烏軍已在那裡進行長達數月的反攻。烏克蘭官員也表示，俄國 的新一輪夜間空襲造成2人死亡。

為奪回被俄軍控制的領土，烏軍在儲備西方提供的武器並招募突擊部隊後，於6月發起反攻行動。

烏軍將重點放在飽受戰火摧殘的頓內次克州（Donetsk）城鎮巴赫姆特（Bakhmut），以及朝克里米亞（Crimea）方向南部前線的幾個地點。

綜合法新社與路透報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）今天告訴國家媒體：「已解放巴赫姆特地區約2平方公里的土地。南部的防務部隊則解放了5.2平方公里的領土。」

另一方面，烏克蘭今天表示，其防空系統在夜間擊落了成群的攻擊型無人機和近20枚巡弋飛彈，這是俄羅斯發動的最新一輪空襲。

烏克蘭空軍在社群媒體表示：「在尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和敖德薩州（Odesa）周圍共記錄到24架攻擊型無人飛行載具。18架攻擊型無人機被防空部隊擊落。」

烏克蘭空軍還說道，其部隊擊落了全部17枚俄軍夜間發射的巡弋飛彈。

烏克蘭官員表示，俄國在新一波針對烏克蘭的夜間空襲和砲擊中，造成南部赫松州（Kherson）2人死亡。

赫松州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，一名72歲男性和一名年長女性在俄軍對赫松州的攻擊中喪生，另有3人受傷，但沒有提供更多細節。

他說，還有4人在上午針對別里斯拉夫鎮（Beryslav）發動的無人機攻擊中受傷，普羅克丁表示：「占領軍蓄意攻擊人潮密集的地方，在當地公車站附近投擲爆炸物。」

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，伊斯梅爾（Izmail）地區受到無人機攻擊，伊斯梅爾是出口穀物的多瑙河（Danube）港口所在地，但他沒有提供關於港口或穀物基礎設施是否有受損的細節。