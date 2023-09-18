我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

北約秘書長：俄烏戰不會速結

編譯中心／綜合17日電

烏克蘭軍隊今年6月展開反攻以來，迄今進展有限。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）16日接受德國傳媒Funke專訪時警告，烏戰不會迅速完結，要為長期戰爭做好準備。

中央社引述法新社報導，史托騰柏格接受德國馮克媒體集團（Funke）訪問時表示，「大多數戰爭持續的時間都比開戰時所預料要久」。「因此我們必須做好在烏克蘭打持久戰的準備。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，使得歐洲時隔數十年再爆戰爭。

基輔當局今年6月發動反攻行動以奪回境內遭俄軍占領的南部和東部地區，但成果有限。

針對烏克蘭入盟的雄心，史托騰柏格說：「烏克蘭終將加入北約，這點無庸置疑。」他表示，基輔當局在7月的北約峰會「朝北約更邁進一步」。他補充說：「當這場戰爭結束，我們需要提供烏克蘭安全保證，否則歷史恐會重演。」

另外，華爾街日報警告，隨著氣溫下降，惡劣的天氣將成為烏軍的新敵人。

報導指出，俄烏衝突爆發後，雙方對於在寒冷天氣作戰並不陌生，但雨雪會導致道路一片泥濘，低溫則會讓裝填炮彈和扣動扳機等基本操作變得更加困難。

對急於反攻的烏軍而言，惡劣天氣的影響更為嚴重：即便他們能在某一點突破俄軍防線，裝甲車和重型武器也難以及時穿過泥濘的戰場。一名西方國防官員稱，烏軍必須在10月底之前由進攻轉向穩固陣地。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫16日稱，烏軍反攻失利的責任在西方，因為西方國家僅提供「限量軍援」。北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將鮑爾同日表示，武器和彈藥的價格正在快速上漲，北約國家雖然增加了國防開支，但買到的武器並沒有增加。路透稱，155毫米口徑炮彈的短缺尤為令人擔憂，烏軍每天消耗1萬發彈藥，遠超西方的生產能力。

鮑爾呼籲北約成員國增加對國防領域的私人投資，並勸說養老基金和銀行停止將投資國防視為「不道德行為」。

烏克蘭 北約 鮑爾

上一則

TikTok洩兒童隱私 歐盟重罰3.68億

下一則

伊朗撤銷核稽查員 IAEA譴責

延伸閱讀

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖
烏克蘭戰爭迄今1年半 北約：做好打持久戰準備

烏克蘭戰爭迄今1年半 北約：做好打持久戰準備
聯準會下周「鷹式懸停」？鮑爾料避免給出利率見頂訊號

聯準會下周「鷹式懸停」？鮑爾料避免給出利率見頂訊號
俄無人機入侵北約領空？羅馬尼亞發現更多殘骸 與俄軍用相似

俄無人機入侵北約領空？羅馬尼亞發現更多殘骸 與俄軍用相似

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警