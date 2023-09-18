北約秘書長：俄烏戰不會速結

烏克蘭 軍隊今年6月展開反攻以來，迄今進展有限。北約 秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）16日接受德國傳媒Funke專訪時警告，烏戰不會迅速完結，要為長期戰爭做好準備。

中央社引述法新社報導，史托騰柏格接受德國馮克媒體集團（Funke）訪問時表示，「大多數戰爭持續的時間都比開戰時所預料要久」。「因此我們必須做好在烏克蘭打持久戰的準備。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，使得歐洲時隔數十年再爆戰爭。

基輔當局今年6月發動反攻行動以奪回境內遭俄軍占領的南部和東部地區，但成果有限。

針對烏克蘭入盟的雄心，史托騰柏格說：「烏克蘭終將加入北約，這點無庸置疑。」他表示，基輔當局在7月的北約峰會「朝北約更邁進一步」。他補充說：「當這場戰爭結束，我們需要提供烏克蘭安全保證，否則歷史恐會重演。」

另外，華爾街日報警告，隨著氣溫下降，惡劣的天氣將成為烏軍的新敵人。

報導指出，俄烏衝突爆發後，雙方對於在寒冷天氣作戰並不陌生，但雨雪會導致道路一片泥濘，低溫則會讓裝填炮彈和扣動扳機等基本操作變得更加困難。

對急於反攻的烏軍而言，惡劣天氣的影響更為嚴重：即便他們能在某一點突破俄軍防線，裝甲車和重型武器也難以及時穿過泥濘的戰場。一名西方國防官員稱，烏軍必須在10月底之前由進攻轉向穩固陣地。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫16日稱，烏軍反攻失利的責任在西方，因為西方國家僅提供「限量軍援」。北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將鮑爾 同日表示，武器和彈藥的價格正在快速上漲，北約國家雖然增加了國防開支，但買到的武器並沒有增加。路透稱，155毫米口徑炮彈的短缺尤為令人擔憂，烏軍每天消耗1萬發彈藥，遠超西方的生產能力。

鮑爾呼籲北約成員國增加對國防領域的私人投資，並勸說養老基金和銀行停止將投資國防視為「不道德行為」。