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烏克蘭東部前線奏捷 宣布收復巴赫姆特附近要衝

中央社基輔17日綜合外電報導
烏軍宣布收復克利什基夫卡。(路透)
烏軍宣布收復克利什基夫卡。(路透)

烏克蘭今天宣布烏軍已經收復位在主要前線城巿巴赫姆特南方、具戰術重要性的城鎮克利什基夫卡。烏克蘭持續對面臨艱苦作戰的俄羅斯展開反攻。

法新社報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）準備於下周對美國展開戰時第2次訪問之際，戰場告捷尤其有其重要性。

烏克蘭地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）在社群媒體發文說：「克利什基夫卡（Klishchiivka）已經清除俄羅斯人。」

澤倫斯基在夜間全國演說中讚許烏軍在巴赫姆特（Bakhmut）附近的戰鬥，特別強調收復克利什基夫卡的烏軍戰士「幹得好」。

他還表示，基輔方面「在為烏克蘭準備新國防方案」，強調「防空系統和火砲是首要之務」。但是他沒有提供這方面的細節。

克利什基夫卡1月被俄軍拿下。俄羅斯於去年2月揮軍烏克蘭之前，當地人口有數百人。

烏軍東部發言人葉夫拉什（Ilya Yevlash）表示，收復克利什基夫卡有助烏軍包圍巴赫姆特。巴赫姆特是這場戰爭中戰鬥時間最長的最血腥戰役發生地點，於5月間陷落。

葉夫拉什接受電視訪問時說：「我們現在已經取得一處集結地，讓我們未來得以繼續開展進攻行動，從占領者手中解放我們的領土。」

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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