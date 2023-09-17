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稱俄飛彈、無人機襲擊敖德薩 烏空軍：擊中農業設施

中央社基輔17日綜合外電報導
Telegram上一張照片顯示，敖德薩州一處遭到砲擊。(路透)
Telegram上一張照片顯示，敖德薩州一處遭到砲擊。(路透)

烏克蘭空軍在通訊應用程式Telegram寫道，俄羅斯今天稍早針對烏克蘭敖德薩州（Odesa）南部區域發動無人機和飛彈攻擊，擊中當地一處農業設施。

路透報導，烏克蘭空軍表示，俄國派出6架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，並發射10枚巡弋飛彈，烏軍攔截摧毀了所有6架無人機和其中6枚飛彈。

敖德薩州及其港口的情勢一直受到穀物市場的密切關注。基輔當局昨天表示，2艘貨輪利用一條臨時通道駛入黑海港口，準備裝載穀物運往非洲和亞洲市場。

烏克蘭空軍表示：「已利用戰鬥機、防空飛彈部隊、機動火力小組和其他攻擊手段擊退此次空襲。」

敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）在Telegram寫道， 該州東部別列濟夫斯基（Berezivskiy）區一座穀倉和農田受損。他說：「幸運的是，沒有人員傷亡。」

路透無法獨立證實這項消息。俄國並未立即為此發表評論。

烏克蘭全境有數小時處於防空警報狀態。

烏克蘭上個月宣布在黑海地區設立「人道走廊」，放行自俄羅斯2022年2月展開全面入侵以來受困於黑海港口的船隻，規避俄國放棄黑海穀物協議後的實際封鎖。黑海穀物協議允許烏克蘭由黑海3個港口出口穀物。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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