澤倫斯基房產 克里米亞將拍賣

克里米亞半島南部雅爾達（Yalta）的街景，示意圖。（路透）

俄國在兼併領土克里米亞 扶植的官員16日表示，當局已計畫出售約100件原屬於烏克蘭 人的房地產，其中包括一件此前由烏國總統澤倫斯基擁有的物件。

路透報導，克里米亞議會議長康斯坦丁諾夫表示，經國有化的房地產不久後將出售。當局已經針對烏國企業人士先前持有的房產，舉行首波8次拍賣。

康斯坦丁諾夫在通訊平台聲明，出售合約的總價值超過8.15億盧布（約845萬美元）。2月時，俄國在克里米亞扶植的官員曾稱，已經將該半島上約500件房地產國有化，其中有部分先前為高階烏國政界、企業人士擁有。

國際社會多視位於黑海周邊的克里米亞半島為烏克蘭領土，但俄國自2014年起兼併該地，而俄軍於約8年後的2022年2月全面入侵烏國。

另據中央社引述法新社報導，聯合國 教育、科學及文化組織（UNESCO）同日將烏克蘭城市基輔（Kyiv）與利維夫（Lviv）的世界遺產列入「瀕危」名單，稱這些遺址因俄烏戰爭而處於風險之中。

聯合國教科文組織表示，「由於俄羅斯進攻構成破壞風險」，已將基輔的聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）與基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）的中世紀建築列入瀕危世界遺產名錄，朝著更妥善地保護世界遺產邁出一步。

此前，聯合國教科文組織今年1月便決定將烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa）市中心列入世界遺產名錄。今年7月，敖德薩市中心與一座烏克蘭東正教大教堂在俄軍攻擊中損毀，引發聯合國教科文組織譴責。