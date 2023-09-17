澤倫斯基再訪美遊說援烏 將出席聯國大會

白宮證實，烏克蘭總統澤倫斯基（左）將訪美，預定會晤美國總統拜登。圖為兩人5月在廣島七大工業國集團高峰會場邊寒暄。（歐新社）

白宮 15日宣布，烏克蘭總統澤倫斯基 21日將在華府會晤美國總統拜登，也將去國會山莊和國會議員會談。此行將是他自俄烏戰爭爆發以來，繼去年12月後，再度到訪白宮及國會。時值美國兩黨國會議員對援烏立場不一，外媒認為，美國是基輔的關鍵支持者，澤倫斯基這次旨在鞏固美方支持、爭取共和黨 人士認同援烏計畫。

澤倫斯基將先出席紐約聯合國大會，並與其他與會領袖會晤，再轉往華府。白宮國安顧問蘇利文說，俄羅斯正尋求北韓等國支持其殘酷戰爭，烏軍反攻亦持續進展，因此澤倫斯基到訪正逢關鍵時刻。蘇利文還說，拜登期待聽取澤倫斯基相關看法，也將重申領導國際社會力挺烏克蘭領土主權的承諾。澤倫斯基另可望請美方提供射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國會正考慮白宮提請新一波對烏援助，但鑑於共和黨嚴重分歧，能否通過尚在未定之天。新一波重大援烏計畫經費在美國國會通過期限為30日。蘇利文15日透露，他已分別會見國會兩院領袖商討。他感覺他們都支持，但部分共和黨聯邦眾議員已示意可能杯葛。

共和黨人士援烏立場不盡相同，例如聯邦參議院少數黨領袖麥康諾支持，但在總統黨內初選遙遙領先的前總統川普則認為肥水（美元）不落外人田，還預測俄方將獲勝。

澤倫斯基日前接受英國經濟學人專訪時坦言，他擔憂西方世界部分支持者正失去信心。但他主張，縮減對烏援助只會拖長戰事、使西方後院出現風險。他並預料若拜登順利連任，將延續當前做法。

烏克蘭對俄作戰急需盟國財政和軍事援助。英國經濟學人日前報導，目前基輔最大的支持者其實是歐洲、而非美國。據德國智庫基爾世界經濟研究所最新分析，歐盟及其成員國承諾援烏的各類型援助，其金額幾乎是美國的兩倍。美國雖在對烏軍援上領先歐洲國家，但側重提供最多一年的短期援助。

在俄烏戰爭至今大部分期間，美國是最慷慨的援烏國，但若計入長期援助的承諾，歐盟援烏金額自去年1月起，已達1319億歐元（約1407億美元），比起美國的695億歐元（約741億美元）多了近一倍。

此外，教宗和平特使祖皮甫結束訪中行程，俄羅斯外長拉夫羅夫旋即宣布將迎接祖皮二度訪俄，並討論烏克蘭戰爭問題。多家義大利天主教媒體認為，這象徵教廷調停俄烏戰爭的計畫有新進展，中國可能扮演穿針引線角色。