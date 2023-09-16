經濟學人：歐洲是烏最大支持者 援烏金額為美國近2倍

經濟學人報導指出，歐洲對烏各項援助總額幾乎為美國的2倍；圖為烏國總統澤倫斯基（左）8月21日會見歐盟會員國希臘總理米佐塔基斯（右）。（Getty Images）

烏克蘭 對俄作戰急需盟國財政和軍事援助。英國「經濟學人」日前報導，目前基輔最大的支持者其實是歐洲、而非美國。據德國 智庫基爾世界經濟研究所最新分析，歐盟 及其成員國承諾援烏的各類型援助，其金額幾乎是美國的2倍。美國雖在對烏軍援上領先歐洲國家，但側重提供最多一年的短期援助。

在俄烏戰爭至今大部分期間，美國是最慷慨的援烏國，但若計入長期援助的承諾，歐盟援烏金額自去年1月起，已達1319億歐元（約1406億美元），比起美國的695億歐元（約740億美元）多了近1倍。若再納入英國與挪威等非歐盟的歐洲國家，則美歐間的援烏金額差距更大。

前述差距凸顯美歐援烏方針不同。雖在短期承諾上，雙方援助金額不相上下，但歐洲正增加將為期多年的援助方案，例如歐盟「烏克蘭機制」預算支援計畫將持續至2027年、達500億歐元（約533億美元）。

歐盟大國德國承諾在明年至2027年交付105億歐元軍援。挪威設立的65億歐元基金將於未來5年提供烏克蘭軍事、人道和經濟協助。部分歐洲的援烏承諾具附帶條件，基輔必須達成特定義務才會提供。

不過，美國扮演的角色仍至關重要。該智庫統計的金額包括財政、人道與軍事援助，但在能夠左右戰局的武器及彈藥上，美援仍領先歐洲國家。在7月底前，美國對烏軍援承諾已達421億歐元，是歐洲最大對烏軍援國德國的兩倍多。

由此看來，美國傾向能快速收效的「短期主義」，為其援烏平添變數。幾位共和黨明年總統大選擬參選人也已公開暗示，華府應重新思考其對烏援助。