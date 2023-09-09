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澤倫斯基：普亭殺普里格津 無法與騙子妥協

編譯中心／綜合8日電
普格里津墓地上的鮮花和相片框。（路透）
普格里津墓地上的鮮花和相片框。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日指控，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月墜機身亡的幕後黑手。他更稱，俄羅斯想藉美國即將舉行的總統大選來減弱對烏克蘭的支持。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在演說中指出：「他殺了普里格津，至少我們都知道這項情資。」他還說，這位俄羅斯領導人在政治上已變得軟弱。他還以普里格津未遂兵變之後的遭遇舉例說，「當你想與某人達成妥協或進行對話時，你不能與一個騙子這樣做」，指無法與普亭達成「妥協」。

澤倫斯基還說：「（俄羅斯人）指望美國大選…儘管我們得到兩黨共同支持。」不過，他也承認「共和黨內有聲音認為應減少對烏克蘭的支持」。

此外，澤倫斯基表示，儘管烏俄戰爭持續，烏克蘭仍準備好選舉。

另據烏克蘭武裝部隊7日在一篇臉書貼文宣布，接受過醫學教育的女性10月1日開始必須在徵兵辦公室登記；懷孕的女性、在學學生或患有特定疾病的女性將豁免服役。

烏克蘭武裝部隊指出，依據烏克蘭國防部的一項法令，「所有的女性醫務人員，包括醫師、護理師、牙醫師、助產師、藥劑師，年齡在18至60歲，10月1日開始將需要登記服兵役」，資格將「按文憑與實際工作地點」決定。

烏克蘭國會議員、國會國安委員會成員韋尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）接受烏媒RBC訪問時表示，如果女性出現在登記簿上，那就獲得了應徵入伍的身分，並按照為她們制定的命令出國。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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