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烏抗俄 1天燒1億元 逾2萬人截肢

編譯中心╱綜合5日電
俄烏戰爭自去年2月24日爆發後，烏克蘭已有超過2萬名截肢傷殘人士，其中絕大部分是前線士兵。(美聯社)
俄烏戰爭自去年2月24日爆發後，烏克蘭已有超過2萬名截肢傷殘人士，其中絕大部分是前線士兵。(美聯社)

即將離任的烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受國營媒體獨家專訪時揭露，烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，一天要花掉1億美元。此外，估計逾2萬烏克蘭人截肢，其中多數是前線軍人，而為了躲避兵役，有近8萬名烏克蘭役齡男子在波蘭。

為了躲避血腥戰爭，波蘭「共和國報」報導，開戰以來有近287萬名18至60歲的烏克蘭男子入境波蘭，過去18個月有280萬人回烏，估計目前還有近8萬名烏克蘭役齡男子在波蘭，波蘭當局已開始遣返。對此烏克蘭國防及情報委員會表示，身處波蘭的烏克蘭適齡男子數量龐大，把他們動員後可補充武裝部隊。

此外，烏克蘭基輔獨立報與國營媒體「Ukrinform」報導，列茲尼科夫在專訪指出，「戰爭一天要花掉我們1億美元」。他說，這些經費「是由烏克蘭公民提供，他們納稅，錢也從預算流向了軍隊」。

即將離任的烏克蘭國防部長列茲尼科夫揭露，烏克蘭與俄國作戰每天要花掉1億美元。(美...
即將離任的烏克蘭國防部長列茲尼科夫揭露，烏克蘭與俄國作戰每天要花掉1億美元。(美聯社)

列茲尼科夫說，俄羅斯2022年2月24日入侵以來，志願者團體提供的物資只占所有已經到達前線裝備的3%，「因此，宣稱一切都是由志願者完成有失公平」。

俄羅斯官媒「俄羅斯今日」則報導，列茲尼科夫在專訪聲稱，圍繞軍方的貪腐醜聞跟批評人士迫不及待貼上的「標籤」，已經把商人嚇跑，不再跟國防部合作，「我經常會見大型社團，在他們的論壇演講。他們說，對於跟國防部或其他國家機構訂立合約感到不自在，因為會被執法機關騷擾，帳戶可能被扣押」。

列茲尼科夫說，其實「每個人都貪腐，世上沒有正派的人」。

此前新聞報導，烏克蘭國防部在列茲尼科夫領導下，在俄烏戰爭期間爆發採購軍糧軍衣價格灌水等醜聞。列茲尼科夫否認有任何違法行徑，並在4日遞交的辭呈宣稱任內已改革了採購與購買程序，就任時被交付的工作及任務已「全部達成」。

另據美聯社報導，烏俄戰爭迄今約一年半，估計逾2萬人截肢，其中許多是軍人，他們在前線戰鬥，蒙受了肢體損傷和心理創傷，有些清楚記得他們被反戰車地雷、空中炸彈、飛彈或砲彈擊中那一瞬間，但也有些人記憶一片模糊，歐洲自第一次世界大戰之後就沒見過類似慘況。

比雅克（Vitaliy Bilyak）今年4月22日因駕車觸動兩枚反戰車地雷而受傷，他瘦削的身體滿是傷疤，一條腿自膝蓋以上截去。他昏迷了6周，下顎、手、腳跟等部位動了不下10次手術，才逐漸康復。

另一名傘兵尤查克（Mykhailo Yurchuk）開戰不久就於伊久姆市（Izium）附近負傷，尤查克的左臂從手肘以下截斷，右腿也從膝上切除。後來，尤查克花了18個月重新學習平衡，不只是身體上，也是心理上。他在復健中心遇到一名女志工，兩人後來結婚，生下一名女嬰。如今他的手和腳義肢都是純黑色。

烏克蘭傘兵尤查克目前藉由義肢，已經可以推著嬰兒車帶女兒散步。(美聯社)
烏克蘭傘兵尤查克目前藉由義肢，已經可以推著嬰兒車帶女兒散步。(美聯社)

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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