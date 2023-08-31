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普亭超前部署？侵烏前從德急調億元遊艇改裝

編譯盧思綸、徐榆涵、高詣軒╱綜合30日電
俄國反貪組織揭露內部電郵，稱普亭揮兵入侵烏克蘭前，緊急從德國調回價值1億的超級遊艇「優雅號」改裝；該遊艇是普亭眾多私人遊艇之一。(路透)
俄國反貪組織揭露內部電郵，稱普亭揮兵入侵烏克蘭前，緊急從德國調回價值1億的超級遊艇「優雅號」改裝；該遊艇是普亭眾多私人遊艇之一。(路透)

俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)成立的反貪組織日前揭露內部電郵指出，俄羅斯總統普亭揮兵入侵烏克蘭前，緊急從德國調回價值1億美元的超級遊艇「優雅號」（Graceful）。當時優雅號正在進行改裝，費用高達3200萬美元。

英國衛報報導，2022年2月7日優雅號被送回俄國，15天後，2月22日，普亭全面入侵烏克蘭。隨後，歐美大國紛紛對俄國的海外資產實施制裁，遍布世界各地的超級遊艇也遭到扣押，而優雅號也被美國外國資產控制辦公室（OFAC）列為「普亭擁有利益之被凍結財產」。

優雅號又名「殺人鯨號」，價值1億美元，設有15米長的室內游泳池，亦可改裝為舞池，只是普亭眾多私人遊艇之一。

另據紐約時報報導，俄羅斯官員30日說，烏克蘭無人機對俄國六個州發動空襲，是俄烏戰爭以來俄國境內遭受的最大規模空襲，西北部北斯哥夫市（Pskov）一座軍用機場爆炸起火，四架伊留申運輸機受損。

北斯哥夫州州長維德尼科夫在社群媒體發布影片顯示，當地一座軍用機場遭無人機襲擊，發生爆炸和火災，稱國防部在北斯哥夫機場對無人機攻擊進行反擊。維德尼科夫指出，根據初步消息，無人員死亡。正在評估損害規模。

俄羅斯緊急服務部門向塔斯社說，4架伊留申IL-76運輸機在地面受損。北斯哥夫距離烏克蘭邊境約800公里，周邊地區與歐盟成員國拉脫維亞和愛沙尼亞接壤。

俄國外交部表示，不會縱容領土連夜遭到無人機攻擊，指稱烏國就是黑手，且有鑑攻擊深入境內，研判有西方國家情報支援。

除了北斯哥夫軍用機場外，塔斯社報導，俄軍在莫斯科南部卡路加地區擊落烏克蘭無人機，莫斯科伏努科夫機場附近空域一度關閉。

根據俄國媒體Readovka報導，約15架烏克蘭無人機襲擊北斯哥夫機場並被擊落，其中包括使用小型武器射擊。俄國網媒Mash的Telegram頻道指出，1架無人機可能擊中1個燃料庫並將其引爆，導致城市上空竄起濃濃黑煙。

而烏克蘭隨即遭俄軍襲擊。BBC報導，基輔在30日凌晨5時發生爆炸，烏軍表示遭28枚飛彈和16架無人機襲擊，除了1架無人機其他都被攔截，為基輔春季以來面臨的最猛烈襲擊，至少2人身亡。

烏克蘭首都基輔遭到俄軍幾個月來最大規模的無人機和飛彈空襲，兩人死亡。(路透)
烏克蘭首都基輔遭到俄軍幾個月來最大規模的無人機和飛彈空襲，兩人死亡。(路透)

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