教宗演講提沙皇 烏克蘭轟挑起侵略國野心

教宗方濟各27日在梵蒂岡主持祈禱。（路透）

天主教教宗 方濟各上周對俄羅斯 青年講話時，提及彼得大帝、凱薩琳大帝等擴張俄羅斯帝國版圖的沙皇，引來烏克蘭 批評，梵蒂岡今天澄清，教宗無意頌揚俄羅斯帝國主義。

路透報導，方濟各日前以視訊連線向聚集在聖彼得堡（St. Petersburg）的俄羅斯天主教青年發表講話時，脫稿說要他們謹記自己是彼得一世（Peter I，彼得大帝）、凱薩琳二世（Catherine II，凱薩琳大帝）等舊日沙皇的繼承人，惹來外界質疑他是對俄帝國主義和侵烏表達支持。

烏克蘭形容教宗的說法散播俄政宣用語，「令人非常遺憾」。烏克蘭希臘禮天主教會大總主教舍夫丘克要求教廷解釋，指教宗說法令人「痛苦和憂慮」，擔心會「挑起侵略國的新殖民主義野心」。

這兩位君主在17與18世紀擴大俄羅斯帝國的版圖，包括征服烏克蘭部分土地。俄羅斯總統普亭去年為自己下令入侵和併吞烏克蘭領土辯護時，曾經提及兩人事蹟。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中表示：「教宗本意在於鼓勵青年維護和發揚俄羅斯偉大文化和精神遺產當中所有正向的部分，當然不是要頌揚帝國主義邏輯和政府名人，他提到這些人是為了指出一些歷史時期。」

克里姆林宮則形容教宗的評論讓人非常滿意，並表示俄國擁有豐富遺產，教宗知道俄羅斯歷史是很好的事。

教宗25日以視像方式，向約400名在聖彼得堡參加俄羅斯青年天主教徒全國聚會的俄國年輕人發表講話；梵蒂岡官網發布他那天講稿的中英等多國語言譯文，但莫斯科天主教區、西伯利亞天主教電視台發表的片段卻顯示，方濟各以西班牙語宣讀講稿期間，忽然脫稿即興加了一段義大利語發言，他說，「不要放棄這份歷史遺產。你們是偉大俄羅斯的繼承人——聖人和統治者的偉大俄羅斯，彼得一世與凱薩琳二世的偉大俄羅斯，那個偉大、開明、富文化和富人性的帝國。你們是母親俄羅斯（mother Russia）的繼承人。」

另外，教宗方濟各31日至9月4日將訪問約330萬人口中，只有1450名天主教徒的蒙古，由於與中國接壤，對羅馬天主教會具有重要的戰略意義，外界關注他將對蒙古鄰國中國和俄羅斯發出什麼信息。