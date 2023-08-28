稱烏克蘭無人機逼近遭俄擊落 俄羅斯2機場短暫關閉

俄羅斯稱今天凌晨擊落了1架飛近莫斯科的無人機，這起事件再次短暫干擾了莫斯科上空的航班，杜莫迪多沃國際機場和伏努科夫國際機場的空中交通短暫暫停。圖為杜莫迪多沃國際機場。（路透）

俄羅斯 稱今天凌晨擊落了1架飛近莫斯科的無人機，這起事件再次短暫干擾了莫斯科上空的航班。過去1個月，莫斯科當局已通報超過10次無人機襲擊，其中幾次迫使機場短暫關閉。

綜合法新社與路透報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊應用程式Telegram寫道，防空部隊在位於俄國 首都莫斯科東南方的呂伯特西區（Liubertsy）「摧毀了1架飛向莫斯科的無人機」，但並未指明攻擊者。

索比亞寧還寫道：「根據初步報告，沒有造成傷亡或損害。緊急救援人員已在現場。」

俄國國防部 也表示，防空部隊於凌晨4時30分左右，在呂伯特西區上空摧毀了1架無人機，並將這次攻擊歸咎於基輔當局。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，3座機場的航班暫時被限制，但隨後恢復了正常營運。

俄國塔斯社（TASS）稍早引述航空服務部門報導，杜莫迪多沃國際機場（Domodedovo Airport）和伏努科夫國際機場（Vnukovo Airport）的空中交通短暫暫停。

俄國國防部在Telegram表示，另有2架無人機在與烏克蘭接壤的布揚斯克州（Bryansk）上空被防空部隊摧毀。俄國國防部沒有說明是否造成損害或人員傷亡。