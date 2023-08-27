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烏克蘭教練機空中相撞…各界悼王牌飛行員「果汁」

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烏克蘭教練機空中相撞…各界追悼王牌飛行員「果汁」

中央社基輔27日綜合外電報導
代號「果汁」的知名王牌飛行員皮爾希契柯夫少校。(歐新社)
代號「果汁」的知名王牌飛行員皮爾希契柯夫少校。(歐新社)

烏克蘭今天公布了在空中相撞事故中喪生的3名空軍飛行員姓名，各界領袖紛紛追悼在這次事故中罹難、代號「果汁」的知名王牌飛行員皮爾希契柯夫少校（Andrii Pilshchykov）。

法新社報導，這起發生在25日、涉及2架戰鬥教練機的空中相撞事故，對基輔當局來說，是個沉重的打擊。基輔當局一直嘗試取得先進的F-16戰機，藉此強化自身承繼自蘇聯時期的空中武力，以進行空軍現代化。

烏克蘭空軍第40戰術航空旅今天公布3名死者的姓名，分別為明卡少校（Vyacheslav Minka）、普羅卡津少校（Sergiy Prokazin）、和以呼號「果汁」更為人熟知的皮爾希契柯夫少校。

第40戰術航空旅表示：「皮爾希契柯夫勇敢、有原則、毫不妥協，他積極在西方媒體發言，尤其是在與提供烏克蘭現代戰機F-16相關的議題上。」

「自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，他們每一位都參與了保衛烏克蘭的空中作戰，包括在東部和札波羅熱州（Zaporizhzhia）的戰術任務。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在演講中向事故罹難者表達哀悼，稱讚他們是「烏克蘭自由天空」的捍衛者，他矢言對事故展開調查。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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