普里格津才墜機 普亭防再兵變 令瓦格納宣誓效忠

俄羅斯傭兵集團瓦格納 創辦人普里格津 23日墜機身亡，屍骨未寒，總統普亭 25日已經頒布命令，要求集團成員簽約宣示對國家效忠。此舉顯示普亭要強化對於瓦格納官兵的控制，預防瓦格納再發動兵變。

路透報導， 普亭25日簽署這道命令，並立即生效。克里姆林宮至今不願確定證實普里格津已死亡，表示有必要等待檢驗結果出爐，並稱西方暗指普里格津遭克宮下令殺死的說法是「絕對的謊言」。

據悉，有反克里姆林宮武裝組織呼籲瓦格納殘兵加入為普里格津報仇，瓦格納成員稱目前士氣低落，已錯失反抗普亭政權的最佳時機。

普里格津曾於兩個月前率兵前進莫斯科，最後止步，到底是兵變還是兵諫，各界看法不一；有共識的是以普亭記恨的性格，普里格津不會有好下場。

普亭矢口否認下令暗殺普里格津包括造成他墜機，並對家屬致哀，但也說普里格津曾犯下大錯。

普亭如今下令瓦格納集團和其他私人軍事承包商的雇員必須宣誓效忠俄羅斯，顯然是為了讓這類團體受到更嚴格的國家控制。

新令發布在克里姆林宮的官方網站，內容要求替俄羅斯軍方工作或支援莫斯科在烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」的任何人員，都必須正式宣誓效忠俄羅斯。

根據命令的描述，對這些人的宣誓要求是為了強化俄羅斯國防的精神和道德根基，誓詞內容包括承諾嚴格遵循俄軍指揮官和高階將領的命令。